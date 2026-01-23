छगन भुजबल को कोर्ट से बड़ी राहत, 21 साल पुराने मामले में हो गए बरी

संक्षेप: एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन निर्माण घोटाले के मामले में बरी हो गए हैं। मुंबई की एक कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 2005 में सदन निर्माण के ठेके मामले में उनपर घोटाले के आरोप लगे थे।

महाराष्ट्र सदन घोटाले मामले में एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को बड़ी राहत मिली है। मुंबई की एक अदालत ने इस मामले में उन्हें बरी कर दिया है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी के इस मामले में दो मुख्य आरोपियों के नाम हटा दिए थे। मामला 2005 का है जब राज्य में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी और दिल्ली में महाराष्ट्र सदन बनवाने का ठेका दिया गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

2005 में छगन भुजबल लोक निर्माण विभाग में मंत्री थे। आरोप था कि उन्होंने बिना टेंडर के ही एक निजी कंपनी को सदन बनाने का ठेका दे दिया। इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। उनके अलावा कुछ लोगों पर रिश्वतखोरी के भी आरोप लगे थे।

साल 2016 में ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था जिसमें भुजबल के अलावा उनके परिवार और ठेकेदार चमनकर बंधुओं का नाम था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठेकेदारों के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मूल केस में उन्हें 2021 में ही बरी कर दिया गया है इसलिए उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा नहीं चलाया जा कता है। अब इसी को आधार बनाते हुए कोर्ट ने छगन भुजबल को भी बरी कर दिया है।