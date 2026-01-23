Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Chhagan Bhujbal gets major relief from court acquitted in 21-year-old case
छगन भुजबल को कोर्ट से बड़ी राहत, 21 साल पुराने मामले में हो गए बरी

छगन भुजबल को कोर्ट से बड़ी राहत, 21 साल पुराने मामले में हो गए बरी

संक्षेप:

एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन निर्माण घोटाले के मामले में बरी हो गए हैं। मुंबई की एक कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 2005 में सदन निर्माण के ठेके मामले में उनपर घोटाले के आरोप लगे थे।

Jan 23, 2026 05:05 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र सदन घोटाले मामले में एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को बड़ी राहत मिली है। मुंबई की एक अदालत ने इस मामले में उन्हें बरी कर दिया है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी के इस मामले में दो मुख्य आरोपियों के नाम हटा दिए थे। मामला 2005 का है जब राज्य में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी और दिल्ली में महाराष्ट्र सदन बनवाने का ठेका दिया गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

2005 में छगन भुजबल लोक निर्माण विभाग में मंत्री थे। आरोप था कि उन्होंने बिना टेंडर के ही एक निजी कंपनी को सदन बनाने का ठेका दे दिया। इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। उनके अलावा कुछ लोगों पर रिश्वतखोरी के भी आरोप लगे थे।

साल 2016 में ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था जिसमें भुजबल के अलावा उनके परिवार और ठेकेदार चमनकर बंधुओं का नाम था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठेकेदारों के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मूल केस में उन्हें 2021 में ही बरी कर दिया गया है इसलिए उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा नहीं चलाया जा कता है। अब इसी को आधार बनाते हुए कोर्ट ने छगन भुजबल को भी बरी कर दिया है।

ईडी का मामला एनसीपी नेता और उनके परिजनों के खिलाफ भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। इस मामले में आरोप था कि महाराष्ट्र सदन की मूल लागत 13.5 करोड़ रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया। ईडी के आरोप के अनुसार, भुजबल को कंपनी से 13.5 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली, जबकि कंपनी ने महाराष्ट्र सदन और लोक निर्माण विभाग के अन्य कार्यों से लगभग 190 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज, भतीजे समीर और पांच अन्य लोगों को 2021 में एसीबी के विशेष मामले में आरोप-मुक्त कर दिया गया था।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Maharashtra News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।