महाराष्ट्र में हॉस्टल घोटाला; बिना किसी छात्र के ही निकाल लिए 1.64 करोड़ रुपये, CAG रिपोर्ट में खुलासा

रिपोर्ट में जालना जिले के हॉस्टल का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऑडिट के दौरान यह भवन जर्जर, बंद और पूरी तरह खाली मिला, लेकिन सरकारी कागजात में यहां 38 छात्रों का नामांकन और एक अधीक्षक की नियुक्ति दर्ज थी।

सीएजी ने महाराष्ट्र में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए हॉस्टल योजना में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया है। महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 6 ऐसे छात्रावास हैं, जिनमें एक भी छात्र नहीं रह रहा था। उन्हें वर्ष 2020 से 2024 के बीच कुल 1.62 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता जारी की गई। सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग ने बिना किसी प्रभावी सत्यापन और निगरानी के इन गैर-कार्यरत छात्रावासों को लगातार धन जारी रखा। सीएजी ने इसे कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी व्यवस्था की बड़ी विफलता बताया है।

रिपोर्ट में जालना जिले के मोदीखान छात्रावास का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऑडिट के दौरान यह भवन जर्जर, बंद और पूरी तरह खाली मिला, लेकिन सरकारी कागजात में यहां 38 छात्रों का नामांकन और एक अधीक्षक की नियुक्ति दर्ज थी। इतना ही नहीं, इस हॉस्टल के लिए चार वर्षों तक 18 लाख रुपये का मानदेय भी जारी किया गया। जालना जिले के जाफराबाद स्थित 24 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावास में भी कोई छात्र नहीं मिला और वहां बिस्तरों पर धूल जमी हुई थी। इसी तरह जालना के चार, बुलढाणा और लातूर के एक-एक छात्रावास को भी खाली थे। सीएजी ने कहा कि इन मामलों से विभाग की सत्यापन और निगरानी प्रणाली की गंभीर खामियां उजागर होती हैं।

छात्रावासों की बदहाल स्थिति का जिक्र सीएजी ने केवल वित्तीय अनियमितताओं ही नहीं, बल्कि छात्रावासों की बदहाल स्थिति की ओर भी ध्यान दिलाया है। मार्च 2024 तक राज्य में 443 सरकारी और 2,388 अनुदानित छात्रावास चल रहे थे, जिनमें लगभग 1.62 लाख विद्यार्थियों के रहने की क्षमता है। ऑडिट के दौरान 39 छात्रावासों का निरीक्षण किया गया, जहां भोजन कक्ष, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी, बिजली बैकअप और स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव मिला। कई छात्र भोजन के समय फर्श पर बैठने को मजबूर थे, नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं हो रही थी। कई स्थानों पर खराब भोजन, गंदगी और हल्की रोशनी जैसी समस्याएं सामने आईं।