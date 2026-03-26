मुंबई में बिजनेसमैन ने फिट रहने के लिए खरीदी थी साइकिल, पहले दिन ही कार ने कुचला; मौत

मुंबई के कल्याण में बिजनेसमैन श्रीनिवास टंडले को नई साइकिल की सवारी करना भारी पड़ गया। वजन कम करने के लिए साइकिलिंग शुरू करने वाले टंडेले को पहले ही दिन एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

मुंबई के कल्याण में मंगलवार को हुई एक दुर्घटना में एक स्थानीय व्यवसायी श्रीनिवास टंडले की मौत हो गई है। इस दुर्घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार कार पीछे से आकर टेंडेले की साइकिल में टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टंडले कई मीटर तक हवा में उछल गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई।

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, उल्हास नदी के किनारे निर्माणाधीन सड़क पर हुई इस दुर्घटना में पुलिस ने एक 17 वर्षीय नाबालिग की पहचान की है। पुलिस ने बताया कि घटना के आरोपी और उसकी कार का पता लगा लिया गया है। कार आरोपी की मां के नाम पर रजिस्टर्ड है, ऐसे में उसकी मां को भी आरोपी बनाया जा सकता है। हालांकि, इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है।

निर्माणाधीन सड़क पर हादसा रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा कल्याण रिंग रोड के एक निर्माणाधीन हिस्से पर हुई। इस रोड को मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बनाया जा रहा है, ताकि कल्याण, डोंबिवली और टिटवाला में ट्रैफिक को कम किया जा सके। यह सड़क उल्हास नदी के समानांतर चलती है और इसका यह हिस्सा दो साल पहले लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से यातायात के लिए खोला नहीं गया था। अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि इस सड़क पर बड़े वाहनों के प्रवेश के लिए लगाए गए बैरीकैड्स किसने हटाए थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक निर्माणधीन होने और कम ट्रैफिक होने की वजह से कई लोग साइकलिंग करने के लिए यहां आते हैं, लेकिन इसके साथ ही यह जगह स्टंट बाइकर्स और तेज रफ्तार वाहन चालकों की वजह से भी बदनाम हो चुकी है।

स्थानीय लोगों ने जताया आक्रोश श्रीनिवास टंडले, स्थानीय स्तर पर काफी सक्रिय रहते थे। उनकी मौत के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिलाा। टंडले के भाई गणेश ने कहा, “मेरे भाई का हाल ही में वजन बढ़ गया था और वह शाम को व्यायाम के लिए साइकिलिंग शुरू करना चाहते थे। उन्होंने सोमवार को साइकिल खरीदी और मंगलवार को साइकिल चलाने निकले, तभी यह हादसा हो गया।” उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

पूर्व पार्षद राकेश मुथा ने सवाल उठाया कि अधूरी सड़क पर वाहनों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड किसने हटाए। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की और कहा कि शहर में पार्क और बगीचों जैसी सार्वजनिक जगहों की कमी लोगों को असुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर करती है।