मुंबई में रेलवे स्टेशन के पास पैदल चल रहे लोगों पर चढ़ गई बस, 4 की मौत और 9 घायल

संक्षेप:

भांडुप पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर बालासाहेब पवार ने कहा कि हमारी टीम मौके पर है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। पवार ने कहा, 'मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग बस के नीचे कुचले गए हैं।'

Dec 29, 2025 11:52 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन के बाहर बस ने सोमवार रात यात्रियों को कुचल दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है।

सूत्रों के अनुसार, बस ड्राइवर ने रिवर्स लेते समय स्टॉप के आसपास इंतजार कर रहे लोगों को कुचल दिया। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बस ने करीब 10-12 लोगों को टक्कर मारी। हादसे वाली गाड़ी ओलेक्ट्रा कंपनी की इलेक्ट्रिक बस बताई जा रही है।

घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल

भांडुप पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर बालासाहेब पवार ने कहा कि हमारी टीम मौके पर है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। पवार ने कहा, 'मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग बस के नीचे कुचले गए हैं।' फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। इससे पहले, 9 दिसंबर 2024 को कुर्ला में एक बस कई पैदल यात्रियों और वाहनों से टकरा गई थी। इस घटना में 7 लोगों की मौत हुई और 42 से अधिक घायल हुए थे।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
