मुंबई में रेलवे स्टेशन के पास पैदल चल रहे लोगों पर चढ़ गई बस, 4 की मौत और 9 घायल
मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन के बाहर बस ने सोमवार रात यात्रियों को कुचल दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, बस ड्राइवर ने रिवर्स लेते समय स्टॉप के आसपास इंतजार कर रहे लोगों को कुचल दिया। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बस ने करीब 10-12 लोगों को टक्कर मारी। हादसे वाली गाड़ी ओलेक्ट्रा कंपनी की इलेक्ट्रिक बस बताई जा रही है।
घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल
भांडुप पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर बालासाहेब पवार ने कहा कि हमारी टीम मौके पर है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। पवार ने कहा, 'मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग बस के नीचे कुचले गए हैं।' फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। इससे पहले, 9 दिसंबर 2024 को कुर्ला में एक बस कई पैदल यात्रियों और वाहनों से टकरा गई थी। इस घटना में 7 लोगों की मौत हुई और 42 से अधिक घायल हुए थे।