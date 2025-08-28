Building collapses in Palghar death toll reaches 15 seriously injured पालघर में इमारत ध्वस्त; 15 पर पहुंचा मौत का आंकड़ा, 9 गंभीर रूप से घायल, Maharashtra Hindi News - Hindustan
maharashtra news: पालघर के विरार क्षेत्र में एक इमारत धाराशाही हो गई। इसमें अभी तक 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 02:51 PM
महाराष्ट्र में पालघर जिले के विरार इलाके में एक इमारत के ढ़हने से 15 लोगों की मौत हो गई है। जबकि 9 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार रात तक कुल 24 लोगों का रेस्क्यू फायर ब्रिगेड ने कर दिया था। एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन लगातार मलबे की जांच कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं मलबे में कोई और तो नहीं फंसा। अधिकारियों के मुताबिक घायल हुए और बचाए गए छह लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में हो रहा है।

अधिकारियों के मुताबिक मुंबई से सटे पालघर के विरार इलाके के विजय नगर में मंगलवार रात 12 बजकर पांच मिनट पर लगभग 50 फ्लैट वाला अनधिकृत चार मंजिला रमाबाई अपार्टमेंट पास के एक खाली पड़े मकान पर गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चौथी मंजिल पर एक साल की बच्ची का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तभी इमारत के एक हिस्से में 12 फ्लैट ढह गए, जिससे फ्लैट में रहने वाले लोग और मेहमान मलबे में दब गए।

पालघर की जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ ने बृहस्पतिवार सुबह पुष्टि की कि इस घटना में जान गंवाने वालों की संख्या 15 हो गई है। मृतकों में वह बच्ची भी शामिल है जिसका जन्मदिन घटना के समय मनाया जा रहा था।

जिलाधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मलबा हटाने का काम जारी रहेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मलबे में कोई और व्यक्ति दबा न रह जाए। उन्होंने कहा, ‘‘काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन हम अभियान पूरा करने से पहले पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते हैं।’’

अधिकारियों ने बुधवार को सात मृतकों की पहचान कर ली। मरने वाले अन्य आठ लोगों की पहचान गोविंद सिंह रावत (28), शुभांगी पवन साहनी (40), कशिश पवन साहनी (35), दीपक सिंह बेहरा (25), सोनाली रूपेश तेजम (41), हरीश सिंह बिष्ट (34), सचिन नेवालकर (40) और दीपेश सोनी (41) के रूप में हुई है।