मोदी बाबा से लड़ाकू विमान लेकर आना; एकनाथ शिंदे के पोते की मांग पर हंस पड़े प्रधानमंत्री

जब मीडिया ने शिंदे से पूछा कि उद्धव गुट को तोड़ने के लिए चलाए गए ऑपरेशन टाइगर की क्या स्थिति है तो उन्होंने कहा, “अब बात ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की हो रही है, ना कि ऑपरेशन टाइगर की।”

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुधवार को दिल्ली पहुंचे थे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने परिवार के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात की सबसे बड़ी खबर वह बालक बना जो वहां मौजूद ही नहीं था। वह है शिंदे का 5 साल का पोता रुद्रांश। एकनाथ शिंदे के साथ पीएम मोदी से मिलने वालों में उनकी पत्नी लता शिंदे, बेटे श्रीकांत शिंदे और बहू वृषाली शिंदे शामिल थीं।

मुलाकात के दौरान जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने शिंदे परिवार का स्वागत किया तो उनका पहला सवाल था — "रुद्रांश कहां है?" एकनाथ शिंदे मुस्कुराते हुए बोले, “रुद्रांश घर पर खेल रहा है, लेकिन उसने एक फरमाइश की है। दादाजी जब मोदी बाबा से मिलना, तो आप मेरे लिए लड़ाकू विमान और खिलौने लेकर आना।” प्रधानमंत्री मोदी भी इस मासूम सी मांग पर हंस पड़े और वातावरण एकदम पारिवारिक और सौहार्दपूर्ण हो गया।

बाद में मीडिया से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, “मेरे पोते की मांग वाकई में अच्छी मांग है। लड़ाकू विमान तो हमें अपनी राजनीति की लड़ाई में भी चाहिए,” यह बात उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत और आगामी नगर निकाय चुनावों की ओर इशारा करते हुए कही।

पीएम को भेंट की भगवान शिव की प्रतिमा एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी को भगवान शंकर की एक मूर्ति भेंट की। उन्होंने कहा कि यह भेंट "ऑपरेशन महादेव" की सफलता के प्रतीक स्वरूप दी गई है। आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी को मारने के लिए "ऑपरेशन महादेव" लॉन्च किया गया था।

"ऑपरेशन टाइगर" पर चुटकी जब मीडिया ने शिंदे से पूछा कि उद्धव गुट को तोड़ने के लिए चलाए गए "ऑपरेशन टाइगर" की क्या स्थिति है तो उन्होंने कहा, “अब बात ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की हो रही है, ना कि ऑपरेशन टाइगर की।”