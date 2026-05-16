इस बार नीले नीले ड्रम में पहुंच गया बॉयफ्रेंड, पैसे भेजने बंद किए तो पति के साथ मिल कर दी हत्या
मुंबई के वसाई में एक महिला ने पति के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। इसके बाद शव को नीले ड्रम में डालकर एक नाले में फेंक दिया। पुलिस ने शव को बरामद किया है और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
मेरठ की नीले ड्रम वाली घटना किसे नहीं याद होगी। यहां मुस्कान नाम की महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी और शव को नीले ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट डाल दिया था। इस बार मामला उलटा है। मुंबई के वसाई में पत्नी ने पति के साथ मिलकर अपने इंजीनियर बॉयफ्रेंड की पीट-पीटकर हत्या कर दी। इसके बाद नीले ड्रम में डालकर नाले में फेंक आई। रिपोर्ट के मुताबिक महिला अपने बॉयफ्रेंड से पैसे की मांग करती रहती थी। जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो दोनों ने उसे मार डाला।
मुंब्रा पुलिस ने 25 साल की महिला और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्या में महिला के भाई, पति के अलावा एक अन्य व्यक्ति भी शामिल था। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति और उसके साथी अभी फरार है। मृत इंजीनियर की पहचान अरबाज मकसूद अली खान (26 साल) के तौर पर की गई है। वह डोंबिवली में एक रीयल एस्टेट डिवेलपर के साथ काम करते थे।
पुलिस के मुताबिक खान मेहजबीन खातून लंबे समय से खान के साथ रिलेशनशिप में थी। पहले तो दोनों सिर्फ बातचीत करते थे। इसके बाद मेहजबीन ने अरबाज से पैसे की डिमांड शुरू कर दी। खान मेहजबीन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया करता था। इसके बाद जब खान ने पैसे भेजना बंद कर दिया तब मेहजबीन बिगड़ गई। उसने अरबाज की हत्या की साजिश रच डाली।
मेहजबीन ने अपने पति और भाई के साथ मिलकर हत्या का प्लान बनाया। पुलिस के मुताबिक उस दिन अरबाज अपनी कंपनी गया था लेकिन शाम को घर वापस नहीं आया तो उसके पिता ने मुंब्रा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें