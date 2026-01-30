Hindustan Hindi News
मिड फरवरी तक हो सकता है दोनों NCP का विलय, लेकिन कौन करेगा नेतृत्व? चार चेहरों की चर्चा तेज

संक्षेप:

सूत्रों ने बताया कि विमान हादसे में निधन से पहले अजित पवार ने पार्टी के विलय की जमीन तैयार कर दी थी और इसी सिलसिले में उन्होंने दिसंबर और जनवरी में अपने चाचा शरद पवार से कई बार मुलाकात की थी।

Jan 30, 2026 03:18 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
महाराष्ट्र से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुट यानी शरद पवार और दिवंगत अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट जल्द ही फिर से एक होने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से NDTV की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय निकाय चुनावों के बाद फरवरी के दूसरे हफ्ते में NCP के मर्जर की औपचारिक घोषणा हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि विमान हादसे में निधन से पहले अजित पवार ने पार्टी के विलय की जमीन तैयार कर दी थी और इसी सिलसिले में उन्होंने दिसंबर और जनवरी में अपने चाचा शरद पवार से कई बार मुलाकात की थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों नेताओं की योजना थी कि स्थानीय चुनावों के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के मर्जर की घोषणा की जाए। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अंकुश काकड़े ने कहा कि अजित पवार अपने चाचा को दोनों गुटों का विलय कराकर जन्मदिन का तोहफा देना चाहते थे, लेकिन उस समय यह संभव नहीं हो सका।

अगले हफ्ते अहम बैठक

सूत्रों के अनुसार, दोनों गुटों के वरिष्ठ नेता अगले सप्ताह बैठक कर विलय की अंतिम रूपरेखा तय करेंगे। हालांकि, अजित पवार गुट के कुछ नेता तुरंत विलय के पक्ष में नहीं हैं और मानते हैं कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा सकता है। वहीं, शरद पवार गुट तत्काल एकीकरण चाहता है।

किन चार नामों की चर्चा तेज

इस विलय प्रक्रिया में अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज है कि एकीकृत एनसीपी की कमान उन्हें सौंपी जाए। सूत्रों के मुताबिक, एकीकृत NCP के संभावित नेतृत्व के लिए चार नाम सबसे आगे चल रहे हैं। इनमें पहला नाम शरद पवार का है, जो पार्टी के संस्थापक हैं और पवार परिवार में सबसे बड़ी शख्सियत हैं। उनके बाद दूसरा नाम सुनेत्रा पवार का है। इनके अलावा शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले का नाम भी चर्चा में है। चर्चा में एक गैर पवार नाम भी है। ये शख्स अजित पवार गुट में नंबर दो की हैसियत रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल हैं।

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के भीतर सबसे अधिक समर्थन सुनेत्रा पवार को पार्टी अध्यक्ष और विधायक दल का नेता बनाए जाने को लेकर बताया जा रहा है। अगर तकनीकी या राजनीतिक कारणों से यह संभव नहीं हुआ, तो प्रफुल्ल पटेल को अगला विकल्प माना जा रहा है।

एनसीपी का विभाजन और वापसी की कहानी

बता दें कि शरद पवार ने 1999 में कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी की स्थापना की थी। जुलाई 2023 में अजित पवार ने बगावत कर भाजपा-शिवसेना की महायुति सरकार में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री पद संभाला था। उनके साथ प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और दिलीप वालसे-पाटिल जैसे वरिष्ठ नेता भी गए थे। अब, अजित पवार के असामयिक निधन के बाद, पार्टी के दोनों धड़े फिर से एक मंच पर आते दिख रहे हैं। बुधवार (28 जनवरी) को बारामती एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान दुर्घटना में अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी।

