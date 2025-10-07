Bombay High Court refuses to grant interim stay on maharashtra government Kunbi caste certificate बॉम्बे हाईकोर्ट का कुनबी जाति प्रमाणपत्र पर बड़ा फैसला, रोक लगाने से किया इनकार, Maharashtra Hindi News - Hindustan
बॉम्बे हाईकोर्ट का कुनबी जाति प्रमाणपत्र पर बड़ा फैसला, रोक लगाने से किया इनकार

मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर भारुका और न्यायमूर्ति गौतम एस अंखलेश्वरिया की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक सुनवाई की, जिनमें से एक ने सरकार के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी अंतरिम राहत के पक्ष में नहीं है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 02:51 PM
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति दी गई है। ये पांच याचिकाएं ओबीसी वर्ग से जुड़े संगठनों और व्यक्तियों ने दायर की थीं। उनका कहना था कि मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र देने से अंततः उन्हें ओबीसी श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा, जिससे मौजूदा ओबीसी कोटे पर बुरा असर पड़ेगा।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर भारुका और न्यायमूर्ति गौतम एस अंखलेश्वरिया की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक सुनवाई की, जिनमें से एक ने सरकार के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी अंतरिम राहत के पक्ष में नहीं है और सरकार से जवाब मिलने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। पीठ ने कहा कि अभी याचिकाकर्ताओं के मुद्दों पर विस्तृत बहस नहीं हो रही, इसलिए अंतरिम राहत से इनकार किया जाता है। साथ ही, महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया।

सरकार की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने याचिकाओं का विरोध करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता कोई पीड़ित पक्ष नहीं हैं, क्योंकि सरकारी प्रस्ताव का उन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है। यह सरकारी प्रस्ताव 2 सितंबर को जारी किया गया था, जो मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के आजाद मैदान में पांच दिनों के आंदोलन के बाद आया। इसके तहत मराठा समुदाय के योग्य सदस्य, जो अपनी ओबीसी वंशावली साबित कर सकें, उन्हें कुनबी जाति प्रमाणपत्र मिलेगा।

हैदराबाद गजेटियर को लागू करने वाले सरकारी संकल्प के जरिए मराठा समुदाय के पात्र सदस्य कुनबी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिससे वे ओबीसी कोटे का लाभ उठा सकेंगे। याचिकाएं कुनबी सेना, महाराष्ट्र माली समाज महासंघ, अहीर सुवर्णकार समाज संस्था, सदानंद मांडलिक और महाराष्ट्र नाभिक महामंडल ने दायर की हैं। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि सरकार का यह निर्णय मनमाना, असंवैधानिक और कानूनी रूप से गलत है, इसलिए इसे रद्द किया जाए। कुनबी सेना ने दावा किया कि यह प्रस्ताव कुनबी, कुनबी मराठा और मराठा कुनबी जैसी तीन जातियों के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार व मानदंडों को बदल देता है। याचिका में कहा गया है कि ये प्रावधान 'अस्पष्ट' हैं और इससे 'पूर्ण अराजकता' फैल जाएगी।