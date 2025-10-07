बॉम्बे हाईकोर्ट का कुनबी जाति प्रमाणपत्र पर बड़ा फैसला, रोक लगाने से किया इनकार

मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर भारुका और न्यायमूर्ति गौतम एस अंखलेश्वरिया की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक सुनवाई की, जिनमें से एक ने सरकार के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी अंतरिम राहत के पक्ष में नहीं है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति दी गई है। ये पांच याचिकाएं ओबीसी वर्ग से जुड़े संगठनों और व्यक्तियों ने दायर की थीं। उनका कहना था कि मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र देने से अंततः उन्हें ओबीसी श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा, जिससे मौजूदा ओबीसी कोटे पर बुरा असर पड़ेगा।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर भारुका और न्यायमूर्ति गौतम एस अंखलेश्वरिया की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक सुनवाई की, जिनमें से एक ने सरकार के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी अंतरिम राहत के पक्ष में नहीं है और सरकार से जवाब मिलने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। पीठ ने कहा कि अभी याचिकाकर्ताओं के मुद्दों पर विस्तृत बहस नहीं हो रही, इसलिए अंतरिम राहत से इनकार किया जाता है। साथ ही, महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया।

सरकार की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने याचिकाओं का विरोध करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता कोई पीड़ित पक्ष नहीं हैं, क्योंकि सरकारी प्रस्ताव का उन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है। यह सरकारी प्रस्ताव 2 सितंबर को जारी किया गया था, जो मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के आजाद मैदान में पांच दिनों के आंदोलन के बाद आया। इसके तहत मराठा समुदाय के योग्य सदस्य, जो अपनी ओबीसी वंशावली साबित कर सकें, उन्हें कुनबी जाति प्रमाणपत्र मिलेगा।