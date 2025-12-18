Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Bombay High Court premises vacated after bomb threat several other courts received bomb threats
बॉम्बे हाई कोर्ट कराना पड़ा खाली, कई और अदालतों को भी मिली बम की धमकी

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिला अदालत में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बम का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने वाली टीम के कर्मी परिसर का निरीक्षण कर रहे हैं।

Dec 18, 2025 02:02 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
मुंबई में गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट सहित कई अदालतों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में स्थित बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर को सुरक्षा कारणों से खाली कराया गया। इसके अलावा बांद्रा, अंधेरी और एस्प्लेनेड (किला कोर्ट के नाम से जाना जाने वाला) अदालतों को भी धमकी मिली, जिसके बाद इन परिसरों को भी खाली कराया गया।

मुख्य न्यायाधीश की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, अदालतों में सुनवाई स्थगित कर दी गई और जजों, वकीलों, स्टाफ तथा मुद्दई लोगों को परिसर खाली करने को कहा गया। बॉम्बे बार एसोसिएशन ने अपने सदस्यों को सुरक्षा चिंताओं के कारण परिसर तुरंत खाली करने की अपील की। पुलिस और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (बीडीडीएस) की टीमों ने सभी प्रभावित स्थानों पर गहन तलाशी अभियान चलाया।

नागपुर अदालत को परिसर में ‘बम’ होने का दावा करने वाला ई-मेल मिला, तलाशी अभियान जारी

बॉम्बे हाईकोर्ट के अलावा, नागपुर जिला एवं सत्र न्यायालय को भी बृहस्पतिवार को एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें इमारत के अंदर बम होने का दावा किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने परिसर की छानबीन शुरू कर दी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रोशन बागडे के अनुसार, अदालत की ईमेल आईडी पर सुबह एक ईमेल भेजा गया था, जिसमें दावा किया गया था कि सिविल लाइंस इलाके में स्थित इमारत में जल्द ही आरडीएक्स आधारित दो विस्फोटक उपकरण फटेंगे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिला अदालत में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बम का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने वाली टीम के कर्मी परिसर का निरीक्षण कर रहे हैं।

अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
