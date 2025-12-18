बॉम्बे हाई कोर्ट कराना पड़ा खाली, कई और अदालतों को भी मिली बम की धमकी
मुंबई में गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट सहित कई अदालतों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में स्थित बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर को सुरक्षा कारणों से खाली कराया गया। इसके अलावा बांद्रा, अंधेरी और एस्प्लेनेड (किला कोर्ट के नाम से जाना जाने वाला) अदालतों को भी धमकी मिली, जिसके बाद इन परिसरों को भी खाली कराया गया।
मुख्य न्यायाधीश की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, अदालतों में सुनवाई स्थगित कर दी गई और जजों, वकीलों, स्टाफ तथा मुद्दई लोगों को परिसर खाली करने को कहा गया। बॉम्बे बार एसोसिएशन ने अपने सदस्यों को सुरक्षा चिंताओं के कारण परिसर तुरंत खाली करने की अपील की। पुलिस और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (बीडीडीएस) की टीमों ने सभी प्रभावित स्थानों पर गहन तलाशी अभियान चलाया।
नागपुर अदालत को परिसर में ‘बम’ होने का दावा करने वाला ई-मेल मिला, तलाशी अभियान जारी
बॉम्बे हाईकोर्ट के अलावा, नागपुर जिला एवं सत्र न्यायालय को भी बृहस्पतिवार को एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें इमारत के अंदर बम होने का दावा किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने परिसर की छानबीन शुरू कर दी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।
जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रोशन बागडे के अनुसार, अदालत की ईमेल आईडी पर सुबह एक ईमेल भेजा गया था, जिसमें दावा किया गया था कि सिविल लाइंस इलाके में स्थित इमारत में जल्द ही आरडीएक्स आधारित दो विस्फोटक उपकरण फटेंगे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिला अदालत में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बम का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने वाली टीम के कर्मी परिसर का निरीक्षण कर रहे हैं।