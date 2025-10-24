Hindustan Hindi News
बेटी अपने आशिक संग बिना शादी के रह रही, गर्भवती भी है; पिता पहुंच गए कोर्ट, क्या हुआ फैसला

बेटी अपने आशिक संग बिना शादी के रह रही, गर्भवती भी है; पिता पहुंच गए कोर्ट, क्या हुआ फैसला

संक्षेप: जस्टिस सरंग कोटवाल और श्याम चांडक ने कहा, 'वह वयस्क है। उसे अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता है।' पिता की याचिका में कहा गया था कि उनकी बेटी 18 अप्रैल से लापता है। उन्होंने वकोला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी।

Fri, 24 Oct 2025 12:07 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एडल्ट महिला को अपनी पसंद के पुरुष संग रहने और शादी करने पर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने वकोला पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 31 वर्षीय महिला को उस स्थान पर वापस ले जाएं, जहां वह अपने मित्र के साथ महाराष्ट्र के बाहर रह रही है। महिला अल्पसंख्यक समुदाय से है और अपने परिवार के विरोध के बावजूद एक अलग धर्म के मित्र से शादी करने के लिए घर छोड़कर गई थी। 10 अक्टूबर को पिता की ओर से दायर हेबियस कॉर्पस याचिका के सिलसिले में लड़की कोर्ट में पेश हुई।

जस्टिस सरंग कोटवाल और श्याम चांडक ने कहा, 'वह वयस्क है। उसे अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता है।' पिता की याचिका में कहा गया था कि उनकी बेटी 18 अप्रैल से लापता है। उन्होंने वकोला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति पर संदेह जताया था। 3 अक्टूबर को उनके वकील ने बेटी की सुरक्षा को लेकर जताई थी। प्रॉसिक्यूटर सुप्रिया काक ने वकोला पुलिस की ओर से उस पुलिस स्टेशन से मिले वीडियो पेश किए, जिसके अधिकार क्षेत्र में महिला रह रही है। पिता के वकील ने दावा किया कि वह दबाव में बयान दे रही हो सकती है, जिसके बाद जजों ने वकोला पुलिस को उसे कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया।

अदालत ने महिला से क्या पूछा

हाई कोर्ट ने महिला से चैंबर में बातचीत की। अदालत ने पूछा कि क्या वह किसी दबाव में है या अपनी समस्याएं जाहिर करने में कठिनाई महसूस कर रही है? जजों ने नोट किया, 'उसने अपने मौजूदा हालात के बारे में स्पष्ट जवाब दिए।' महिला ने बताया कि वह नौकरी कर रही है और अपने मित्र के साथ महाराष्ट्र के बाहर रह रही है। वह उससे शादी करना चाहती है, लेकिन उसके माता-पिता उनकी शादी में बाधा डाल रहे हैं। उसने यह भी बताया कि वह तीन महीने की गर्भवती है। स्थिति का आकलन करने के बाद जजों ने निष्कर्ष निकाला कि वह वयस्क है और अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
