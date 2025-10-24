बेटी अपने आशिक संग बिना शादी के रह रही, गर्भवती भी है; पिता पहुंच गए कोर्ट, क्या हुआ फैसला

संक्षेप: जस्टिस सरंग कोटवाल और श्याम चांडक ने कहा, 'वह वयस्क है। उसे अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता है।' पिता की याचिका में कहा गया था कि उनकी बेटी 18 अप्रैल से लापता है। उन्होंने वकोला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एडल्ट महिला को अपनी पसंद के पुरुष संग रहने और शादी करने पर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने वकोला पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 31 वर्षीय महिला को उस स्थान पर वापस ले जाएं, जहां वह अपने मित्र के साथ महाराष्ट्र के बाहर रह रही है। महिला अल्पसंख्यक समुदाय से है और अपने परिवार के विरोध के बावजूद एक अलग धर्म के मित्र से शादी करने के लिए घर छोड़कर गई थी। 10 अक्टूबर को पिता की ओर से दायर हेबियस कॉर्पस याचिका के सिलसिले में लड़की कोर्ट में पेश हुई।

जस्टिस सरंग कोटवाल और श्याम चांडक ने कहा, 'वह वयस्क है। उसे अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता है।' पिता की याचिका में कहा गया था कि उनकी बेटी 18 अप्रैल से लापता है। उन्होंने वकोला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति पर संदेह जताया था। 3 अक्टूबर को उनके वकील ने बेटी की सुरक्षा को लेकर जताई थी। प्रॉसिक्यूटर सुप्रिया काक ने वकोला पुलिस की ओर से उस पुलिस स्टेशन से मिले वीडियो पेश किए, जिसके अधिकार क्षेत्र में महिला रह रही है। पिता के वकील ने दावा किया कि वह दबाव में बयान दे रही हो सकती है, जिसके बाद जजों ने वकोला पुलिस को उसे कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया।