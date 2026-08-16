बॉम्बे हाई कोर्ट की क्लर्क भर्ती परीक्षा का मामला गरमाया, अभिजीत दीपके ने लगाए गंभीर आरोप
अभिजीत दीपके ने कहा कि एग्जाम सेंटर पर कुछ अभ्यर्थियों के कंप्यूटर के माउस काम नहीं कर रहे थे, जबकि कुछ के कीबोर्ड खराब थे। परीक्षा शुरू होने के करीब 10 मिनट के भीतर बड़ी संख्या में छात्रों को सिस्टम से बाहर कर दिया गया।
बॉम्बे हाई कोर्ट की क्लर्क भर्ती के लिए आयोजित टाइपिंग परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों ने उन्हें बताया कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद कुछ अभ्यर्थियों के कंप्यूटर के माउस काम नहीं कर रहे थे, जबकि कुछ के कीबोर्ड खराब थे। परीक्षा शुरू होने के करीब 10 मिनट के भीतर बड़ी संख्या में छात्रों को सिस्टम से बाहर कर दिया गया और बाद में उन्हें फेल घोषित कर दिया गया।
अभिजीत दीपके ने इसे व्यवस्था और सरकार की विफलता बताते हुए कहा कि जब ऑनलाइन परीक्षा ठीक तरीके से आयोजित करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा ही उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी परीक्षाएं क्यों कराई जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब छात्रों ने परीक्षा केंद्र के अधिकारियों से शिकायत की, तो उन्हें ही एग्जाम ठीक से देने की समझ नहीं होने की बात कही गई। दीपके ने कहा कि अगर अधिकारियों को छात्रों से ज्यादा समझ है तो उन्हें पहले बेहतर कंप्यूटर, काम करने वाले कीबोर्ड और माउस उपलब्ध कराने के साथ-साथ सर्वर की व्यवस्था भी ठीक करनी चाहिए थी।
एग्जाम सेंटर के अंदर मौजूद थे जज
सीजेपी के संस्थापक ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि एग्जाम सेंटर के अंदर जिला न्यायालय के जज मौजूद थे। दीपके ने मांग की कि न्यायाधीश बाहर आकर लिखित आश्वासन दें कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी और इसके लिए आज इस्तेमाल किए गए खराब कंप्यूटरों का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। उन्होंने जिला न्यायाधीश से भी बाहर आकर छात्रों से बात करने की मांग की।
ऑनलाइन परीक्षा के लिए जरूरी ढांचा ही नहीं
अभिजीत दिपके ने आगे कहा कि अगर प्रशासन के पास ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा नहीं है और वह परीक्षाओं को सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकता, तो फिर ऐसी परीक्षाएं आयोजित करने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों में ऑनलाइन परीक्षाओं के दौरान सर्वर ठप होने और कीबोर्ड-माउस जैसे उपकरणों के काम नहीं करने की शिकायतें सामने आती रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अधिकारियों को पता है कि वे ऑनलाइन परीक्षाओं का संचालन नहीं कर पा रहे हैं, तो बार-बार ऐसी परीक्षाएं आयोजित कर छात्रों के भविष्य को जोखिम में क्यों डाला जा रहा है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें