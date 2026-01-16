न्यूज चैनल पुराने आंकड़े दिखा रहे, BMC चुनाव में भाजपा की जीत के बीच संजय राउत का दावा

Hindustan Hindi News
BMC नतीजों पर संजय राउत ने कहा कि भाजपा आंकड़ों का भ्रम फैला रही है। दोपहर के बाद, शिवसेना और एमएनएस के अनगिनत उम्मीदवार जीत गए हैं। लेकिन न्यूज चैनल अभी भी पुराने आंकड़े दिखा रहे हैं। 

Jan 16, 2026 07:14 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
मुंबई में बीएमसी चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। भाजपा और शिवसेना के नेतृत्व वाले महायुति की बंपर जीत हुई है। उधर, तीन दशक से बीएमसी में राज करने वाले ठाकरे परिवार को तगड़ा झटका लगा है और शिवसेना और एमएनएस गठबंधन की हार हुई है। इस बीच, शुक्रवार शाम को शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि न्यूज चैनल वाले पुराने आंकड़े दिखा रहे हैं और ये आंकड़े गलत साबित होंगे। राउत ने कहा कि अभी 60-75 वार्डों में वोटों की गिनती बाकी है।

शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक्स पर लिखा, '' अभी पूरे नतीजे घोषित नहीं हुए हैं, 60 से 75 वार्डों की गिनती अभी बाकी है, और जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं, वे गलत साबित होंगे। वैसे भी मुकाबला कांटे का है। लेकिन शिवसेना (UBT) और एमएनएस कड़ी टक्कर दे रही है। भाजपा आंकड़ों का भ्रम फैला रही है। दोपहर के बाद, शिवसेना और एमएनएस के अनगिनत उम्मीदवार जीत गए हैं। लेकिन न्यूज चैनल अभी भी पुराने आंकड़े दिखा रहे हैं। देखते हैं।''

महाराष्ट्र के 29 महानगरपालिकाओं के लिए बृहस्पतिवार को मतदान कराया गया और परिणाम शुक्रवार को घोषित किए जा रहे हैं। अब तक आए रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पुणे, पिंपरी चिंचवड, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर सहित कई शहरों में शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि वह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन में बीएमसी पर उद्धव ठाकरे नीत पार्टी के वर्चस्व को समाप्त करने की ओर अग्रसर है।

इस जीत पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि भाजपा ने विकास का एजेंडा पेश किया। हमने इसे जनता के सामने रखा और उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। हमें कई महानगरपालिकाओं में रिकॉर्ड तोड़ जनादेश मिला है और यह इस बात को रेखांकित करता है कि लोग ईमानदारी और विकास चाहते हैं। इसीलिए लोगों ने भाजपा को वोट दिया। उन्होंने कहा कि ‘महायुति’ ने महानगरपालिका चुनावों में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फडणवीस ने कहा, ‘‘यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा अपनाई गई नीतियों में महाराष्ट्र की जनता के भरोसे को दर्शाता है।’’

