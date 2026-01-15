BMC Exit Poll: भाजपा या ठाकरे परिवार, किसकी झोली में आए मराठी वोट; एग्जिट पोल ने बताया

संक्षेप: BMC Exit Poll 2026: एग्जिट पोल के अनुसार, यूबीटी गठबंधन को कुल 49 फीसदी मराठी वोट मिल सकता है। इसके बाद भाजपा गठबंधन को 30 फीसदी और कांग्रेस गठबंधन को आठ और अन्य को 13 फीसदी मराठी मतदाताओं का वोट मिलने का अनुमान है।

BMC Exit Poll 2026: मुंबई में गुरुवार को बीएमसी चुनाव के लिए मतदान हुआ। नतीजों का ऐलान शुक्रवार को होगा। वोटिंग खत्म होने के बाद आए विभिन्न एग्जिट पोल्स में भाजपा गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। वहीं, दो दशक बाद एक साथ आए ठाकरे बंधु (उद्धव और राज ठाकरे) मुंबई की सत्ता से दूर जाते दिख रहे हैं। एक एग्जिट पोल में तो भाजपा गठबंधन को बंपर 151 सीटें मिलती दिख रहीं। मुंबई में बहुमत का आंकड़ा 114 है और कुल सीटें 227 हैं।

एक्सिस माय इंडिया एग्जिट पोल में यह भी बताया गया है कि किस जाति या फिर धर्म का वोट किस दल को मिल सकता है। मुंबई में मराठी वोट सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन को मिलने की संभावना है। राज ने इस चुनाव में सारे गिले-शिकवे दूर करके उद्धव की शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन किया है। एग्जिट पोल के अनुसार, यूबीटी गठबंधन को कुल 49 फीसदी मराठी वोट मिल सकता है। इसके बाद भाजपा गठबंधन को 30 फीसदी और कांग्रेस गठबंधन को आठ और अन्य को 13 फीसदी मराठी मतदाताओं का वोट मिलने का अनुमान है।

इसके अलावा, मुस्लिम वोटों की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन को बीएमसी चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिल सकते हैं। 41 फीसदी मुस्लिम वोट कांग्रेस अलायंस को, 28 फीसदी यूबीटी गठबंधन, 12 फीसदी भाजपा गठबंधन को मुस्लिम वोट मिलने का अनुमान है। वहीं, 19 फीसदी मुस्लिम वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। इसके अलावा, मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय के 68 फीसदी वोट भाजपा गठबंधन को मिल सकते हैं। यूबीटी गठबंधन को 19 फीसदी, कांग्रेस गठबंधन को दो और अन्य को 11 फीसदी मिलने की उम्मीद है। दक्षिण भारतीयों की बात करें तो 61 फीसदी वोट भाजपा को, यूबीटी को 21 फीसदी, कांग्रेस गठबंधन को आठ फीसदी और अन्य को दस फीसदी वोट मिलने की संभावना है।