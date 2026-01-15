Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़BMC Exit Poll 2026 Mumbai Seats Marathi Votes Caste Wise BJP Shivsena Government
BMC Exit Poll: भाजपा या ठाकरे परिवार, किसकी झोली में आए मराठी वोट; एग्जिट पोल ने बताया

BMC Exit Poll: भाजपा या ठाकरे परिवार, किसकी झोली में आए मराठी वोट; एग्जिट पोल ने बताया

संक्षेप:

BMC Exit Poll 2026: एग्जिट पोल के अनुसार, यूबीटी गठबंधन को कुल 49 फीसदी मराठी वोट मिल सकता है। इसके बाद भाजपा गठबंधन को 30 फीसदी और कांग्रेस गठबंधन को आठ और अन्य को 13 फीसदी मराठी मतदाताओं का वोट मिलने का अनुमान है।

Jan 15, 2026 09:00 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

BMC Exit Poll 2026: मुंबई में गुरुवार को बीएमसी चुनाव के लिए मतदान हुआ। नतीजों का ऐलान शुक्रवार को होगा। वोटिंग खत्म होने के बाद आए विभिन्न एग्जिट पोल्स में भाजपा गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। वहीं, दो दशक बाद एक साथ आए ठाकरे बंधु (उद्धव और राज ठाकरे) मुंबई की सत्ता से दूर जाते दिख रहे हैं। एक एग्जिट पोल में तो भाजपा गठबंधन को बंपर 151 सीटें मिलती दिख रहीं। मुंबई में बहुमत का आंकड़ा 114 है और कुल सीटें 227 हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एक्सिस माय इंडिया एग्जिट पोल में यह भी बताया गया है कि किस जाति या फिर धर्म का वोट किस दल को मिल सकता है। मुंबई में मराठी वोट सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन को मिलने की संभावना है। राज ने इस चुनाव में सारे गिले-शिकवे दूर करके उद्धव की शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन किया है। एग्जिट पोल के अनुसार, यूबीटी गठबंधन को कुल 49 फीसदी मराठी वोट मिल सकता है। इसके बाद भाजपा गठबंधन को 30 फीसदी और कांग्रेस गठबंधन को आठ और अन्य को 13 फीसदी मराठी मतदाताओं का वोट मिलने का अनुमान है।

इसके अलावा, मुस्लिम वोटों की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन को बीएमसी चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिल सकते हैं। 41 फीसदी मुस्लिम वोट कांग्रेस अलायंस को, 28 फीसदी यूबीटी गठबंधन, 12 फीसदी भाजपा गठबंधन को मुस्लिम वोट मिलने का अनुमान है। वहीं, 19 फीसदी मुस्लिम वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। इसके अलावा, मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय के 68 फीसदी वोट भाजपा गठबंधन को मिल सकते हैं। यूबीटी गठबंधन को 19 फीसदी, कांग्रेस गठबंधन को दो और अन्य को 11 फीसदी मिलने की उम्मीद है। दक्षिण भारतीयों की बात करें तो 61 फीसदी वोट भाजपा को, यूबीटी को 21 फीसदी, कांग्रेस गठबंधन को आठ फीसदी और अन्य को दस फीसदी वोट मिलने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:Exit Poll: तीन दशक में पहली बार बिना ठाकरे BMC की सत्ता? क्या कह रहे दो सर्वे
ये भी पढ़ें:BMC में बन सकती है भाजपा सरकार, 151 सीटों का अनुमान; जानें ठाकरे का हाल

किसे कितनी सीटें

एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार, भाजपा और शिवसेना का गठबंधन बीएमसी में सरकार बना सकता है। बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं और बहुमत के लिए 114 सीटें चाहिए। भाजपा गठबंधन को 131-151 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस गठबंधन को 58-68 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन को 12-16, अन्य को 6-12 सीटें मिलने की संभावना है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
BMC Elections BJP Shivsena
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।