Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़BMC elections Talks underway between Shiv Sena UBT and MNS for alliance
उद्धव और राज ठाकरे मिलकर लड़ने वाले हैं चुनाव, सीट-शेयरिंग पर बात लगभग पक्की; जल्द होगा ऐलान

संक्षेप:

शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने सोमवार को मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की। मनसे नेता बाला नंदगांवकर भी उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में उनसे मिलने गए। दोनों नेता अपने-अपने पार्टी प्रमुखों के विश्वसनीय सहयोगी हैं।

Dec 22, 2025 06:00 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र में अगले महीने होने वाले बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) चुनाव के लिए शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को गहन बातचीत जारी है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की मनसे के नेताओं का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब तक गठबंधन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, सीट बंटवारे को लेकर बातचीत फाइनल मानी जा रही है।

शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने सोमवार को मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की। मनसे नेता बाला नंदगांवकर भी उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में उनसे मिलने गए। दोनों नेता अपने-अपने पार्टी प्रमुखों के विश्वसनीय सहयोगी हैं। सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्ष दादर, सेवरी, विक्रोली और भांडुप जैसे उन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने को लेकर किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं, जहां दोनों दलों को समर्थन प्राप्त है। बता दें कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होकर 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुंबई समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा और मतगणना अगले दिन होगी।

स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों का क्या होगा असर

महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने 288 पदों में से 207 पर कब्जा जमाया। यह विपक्ष के सामने आने वाली चुनौती को दर्शाता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) ने मात्र 9 सीटें जीतीं। एकनाथ शिंदे की भाजपा से गठबंधन वाली शिवसेना ने 53 सीटें हासिल कीं। इन नतीजों को अगले महीने होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव में महायुति की जीत का ट्रेलर माना जा रहा है। विपक्ष के भविष्य को लेकर अंतिम चेतावनी भी है। शिंदे व अजित पवार ने बीजेपी के लिए मराठी राजनीति पर शिवसेना के एकछत्र प्रभाव को तोड़ने में और एमवीए को लगभग पूरी तरह खत्म करने में उपयोगी साबित हुए हैं। वो एमवीए जो शिवसेना और एनसीपी के अविभाजित रहने तत मजबूत विपक्षी ताकत साबित हो रही थी।

Maharashtra News Shivsena BJP
