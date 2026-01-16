Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़BMC Elections Results 2025 LIVE Updates BJP Shiv Sena vs Uddhav and Raj Thackeray MNS
BMC Result LIVE: कौन मारेगा BMC की बाजी? देर से आएंगे नतीजे, दांव पर है ठाकरे बदर्स की प्रतिष्ठा

संक्षेप:

Jan 16, 2026 05:41 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई।
BMC Elections Results LIVE: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों के लिए मतों की गिनती आज होनी है। तमाम एग्जिट पोल ने भाजपा-शिवसेना गठबंधन की स्पष्ट जीत और शिवसेना (UBT)-महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) की हार का अनुमान जताया है। इस चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गठबंधन किया था। दोनों की नजरें देश के सबसे अमीर नगम निगम पर टिकी हुई हैं। वहीं, सत्तारूढ़ भाजपा और शिवसेना (शिंदे) गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि मुंबई में 227 वार्ड हैं।

BMC Elections Results 2026 LIVE Updates:

देर से आएंगे नतीजे

मुंबई में 2017 की तरह सभी 227 चुनावी वार्डों में एक साथ के बजाय चरणबद्ध तरीके को अपनाने से शुक्रवार सुबह मतगणना शुरू होने पर नतीजों की घोषणा में देरी हो सकती है। महानगर पालिका के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। बीएमसी ने एक विज्ञप्ति में बताया कि बृहस्पतिवार को हुए मतदान की गणना महानगर के 23 केंद्रों पर पूर्वाह्न 10 बजे से शुरू होगी।

पिछले चुनाव की तरह, इस बार सभी वार्डों की मतगणना एक साथ शुरू नहीं होगी बल्कि एक समय में दो वार्डों के वोटों की गिनती की जाएगी। इसका मतलब यह है कि पूर्वाह्न 10 बजे सभी 227 वार्डों की मतगणना एक साथ शुरू होने के बजाय केवल 46 वार्डों की मतगणना शुरू होगी। अधिकारियों के अनुसार, मतगणना प्रक्रिया में बदलाव के कारण पहले की तरह मतगणना शुरू होते ही सभी 227 सीट पर रुझान उपलब्ध नहीं होंगे।

क्या कहते हैं एग्जिट पेल?

‘माई एक्सिस इंडिया’ के ‘एग्जिट पोल’ के अनुसार, भाजपा-शिवसेना गठबंधन देश की वाणिज्यिक राजधानी में 131-151 सीट जीतकर 42 फीसदी मत प्रतिशत हासिल करने की स्थिति में है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के शिवसेना (उबाठा)-मनसे-राकांपा (एसपी) गठबंधन के 58-68 सीट जीतने और 32 फीसदी मत प्रतिशत हासिल करने की उम्मीद है। इसके अनुसार कांग्रेस-वंचित बहुजन आघाडी और राष्ट्रीय समाज पक्ष के गठबंधन को 13 प्रतिशत मतदान के साथ 12-16 सीट मिलने की उम्मीद है। अन्य दलों, जिनमें निर्दलीय और राकांपा, एआईएमआईएम और वामपंथी दलों जैसे दल शामिल हैं, को 6-12 सीट मिलने की संभावना है।

साम टीवी के ‘एग्जिट पोल’ के अनुसार, मुंबई में भाजपा को 84 सीट मिलने की संभावना है, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना को 35 सीट मिल सकती हैं। शिवसेना (उबाठा) और मनसे को क्रमशः 65 और 10 सीट मिलने का अनुमान है। शिवसेना (उबाठा)-मनसे गठबंधन का हिस्सा राकांपा (एसपी) को दो सीट मिलने की संभावना है।

BMC Elections
