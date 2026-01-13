BMC Elections 2026: BMC चुनावों के लिए मुंबई तैयार, वोटिंग और नतीजे कब? जानिए पूरा शेड्यूल
चुनाव आयोग के मुताबिक बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। बीएमसी के कुल 227 वार्डों के लिए चुनाव होने को हैं, जहां 1 करोड़ से अधिक वोटर मतदान का प्रयोग करेंगे।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई बृहन्मुंबई नगर निगम BMC चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। करीब तीन साल की देरी के बाद आखिरकार मुंबई में BMC चुनाव होने जा रहे हैं। इसे लेकर मुंबई में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने के साथ साथ मतदाताओं में भी उत्साह है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया है।
चुनाव आयोग ने बीते 15 दिसंबर 2025 को चुनाव की अधिसूचना जारी की थी। इसके साथ ही बीएमसी चुनाव 2026 का पूरा शेड्यूल, वोटिंग का समय और नतीजों की तारीख का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक BMC चुनाव में कुल 227 वार्डों में चुनाव होंगें। इस दौरान करीब 1.03 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर मुंबई के लिए नई सरकार चुनेंगे।
वोटिंग का समय
वोटिंग का समय सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक तय किया गया है। मतदान ग्रेटर मुंबई के सभी मतदान केंद्रों पर कराया जाएगा। मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे तय समय के भीतर अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर जाकर वोट जरूर डालें। ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 जनवरी 2026 को मुंबई नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
16 जनवरी को नतीजे
चुनाव प्रक्रिया के अहम तारीखों की बात करें तो BMC चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 से शुरू हुई थी। उम्मीदवारों को 30 दिसंबर 2025 तक नामांकन जमा करने की इजाजत दी गई थी।
नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2026 थी। इसके बाद 3 जनवरी 2026 को उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की गई। अब 15 जनवरी को मतदान के बाद और 16 जनवरी को वोटों की गिनती होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे।