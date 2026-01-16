Hindustan Hindi News
मुंबई आकर उद्धव और राज ठाकरे से मिलूंगा, BMC चुनाव के नतीजों के बाद निशिकांत दुबे ने दी चुनौती

मुंबई आकर उद्धव और राज ठाकरे से मिलूंगा, BMC चुनाव के नतीजों के बाद निशिकांत दुबे ने दी चुनौती

संक्षेप:

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बीएमसी चुनाव के नतीजों में उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन के हारने के बाद एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मुंबई आकर उद्धव ठाकरे जी तथा राज ठाकरे जी से मिलूंगा।

Jan 16, 2026 04:46 pm IST
BMC Chunav Result: महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों का ऐलान बुधवार को हो रहा है। मुंबई समेत विभिन्न शहरों के चुनाव में भाजपा बड़ी जीत की ओर है। देश के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी की कमान तीन दशक बाद शिवसेना (यूबीटी) के हाथों से दूर चली गई है और भाजपा का मेयर बनने का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा की बड़ी जीत पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि मुंबई आकर मिलूंगा।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बीएमसी चुनाव के नतीजों में उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन के हारने के बाद एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, ''मुंबई आकर उद्धव ठाकरे जी तथा राज ठाकरे जी से मिलूंगा।'' उल्लेखनीय है कि दुबे और राज ठाकरे के बीच पिछले साल विवाद भी हुआ था। जुलाई महीने में हिंदी भाषा और उत्तर भारतीयों पर हमलों के मामले में निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे पर निशाना साधा था। तब ठाकरे ने दुबे को चैलेंज करते हुए कहा था कि मुंबई आओ, समुद्र में डुबोकर मारेंगे। इस पर निशिकांत दुबे ने जवाब दिया था कि हिम्मत है तो उर्दू या फिर दक्षिण भाषा बोलने वालों को मार कर दिखाएं, यूपी-बिहार आओगे तो पटक-पटककर मारेंगे।''

कई दिनों तक यह पूरा विवाद चला था। माना जा रहा है कि इसी विवाद के चलते अब निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनसे मिलूंगा। बीएमसी चुनाव में भाजपा गठबंधन की जीत पर निशिकांत दुबे ने बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि मुंबई में, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की एकता की जीत हुई है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए मुश्किल दिन आ गए हैं। मुंबई को मजबूत बनाने में सभी का योगदान जरूरी है, चाहे वे मालिक हों या मजदूर। विकसित, विचारशील और निडर महाराष्ट्र के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बधाई। गृह मंत्री अमित शाह तो रणनीति के माहिर हैं ही।''

बीएमसी चुनाव के नतीजे आए

बीएमसी चुनाव के लिए गुरुवार को वोट डाले गए थे, जिसके शुक्रवार को नतीज आ रहे हैं। दोपहर तक तस्वीर साफ हो गई है। 227 वॉर्ड में भाजपा ने 88 वॉर्ड पर जीत हासिल की है या फिर आगे है। इसके अलावा, उसके गठबंधन के साथी एकनाथ शिंदे की शिवसेना 28 वॉर्ड पर आगे है। शिवसेना यूबीटी 76, मनसे 9 पर बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा, कांग्रेस को 11 वॉर्ड में बढ़त है। बीएसमी में पिछले तीन दशकों से शिवसेना का राज रहा है। बीएमसी देश का सबसे अमीर नगर निगम है। यहां तक कि इसका बजट कई छोटे राज्यों से भी अधिक है।

