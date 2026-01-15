क्या BMC में भी होगी भाजपा की सत्ता, या ठाकरे फैमिली देगी टक्कर; कब आएंगे नतीजे

संक्षेप: BMC Election: 1985 से 2017 तक, 1992 के चुनाव को छोड़कर, शिवसेना बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनी रही। 1997 और 2012 के बीच, शिवसेना और भाजपा ने मिलकर बीएमसी को चलाया। भाजपा ने अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन साल 2017 के बीएमसी चुनाव में किया है, जब पार्टी ने 82 सीटें जीती थीं।

BMC Elections: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव के लिए मुंबई में गुरुवार सुबह से मतदान जारी है। नतीजों का ऐलान शुक्रवार (16 जनवरी) को होगा। शुक्रवार सुबह आठ बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। बीएमसी में पिछले कई दशकों से शिवसेना हावी रही है, लेकिन 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद से ठाकरे बंधुओं के लिए यह चुनाव किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन किया है, जबकि महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, भाजपा शामिल हैं।

बीएमसी की गिनती देश के सबसे अमीर नगर निगम में होती है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसका बजट कई छोटे राज्यों से भी अधिक है। साल 2017 में पिछली बार हुए बीएमसी चुनावों में शिवसेना को 84 तो भाजपा को 82 सीटें मिली थीं। इसके अलावा, कांग्रेस का आंकड़ा 31 रहा था। तब एमएनएस सात पर अटक गई थी। साल 1985 से 2017 तक, 1992 के चुनाव को छोड़कर, शिवसेना बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनी रही। 1997 और 2012 के बीच, शिवसेना और भाजपा ने मिलकर बीएमसी को चलाया। भाजपा ने अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन साल 2017 के बीएमसी चुनाव में किया है, जब पार्टी ने 82 सीटें जीती थीं। इससे पहले 2012 में भाजपा महज 31 सीटों पर ही सिमट गई थी। ऐसे में अब अटकलें लग रही हैं कि क्या बीएमसी में भी भाजपा की सरकार बनेगी या फिर ठाकरे फैमिली टक्कर देने में कामयाब हो सकेगी।

1700 उम्मीदवार मैदान में मुंबई के 227 वार्डों के लिए 1,700 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई भर में कुल 10,231 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं और 64,375 अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के महत्वपूर्ण चुनावों के लिए मतदान गुरुवार सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ। पूरे महानगर में शुरुआती मतदान स्थिर रहा। पहले दो घंटों में सुबह 9:30 बजे तक लगभग 6.98 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुंबई में सुबह राजनीतिक नेता, हस्तियां और आम नागरिक मतदान केंद्रों पर कतारों में खड़े नजर आए। आज एक ही चरण में सभी 227 नगर निगम वार्डों के लिए मतदान हो रहा है और अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शाम 5:30 बजे तक मतदान केंद्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक मतदाता को वोट डालने की अनुमति दी जाएगी।