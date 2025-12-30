BMC का रण: 227 सीटों पर भाजपा और शिवसेना तैयार, क्यों अलग लड़ रहे अजित पवार

संक्षेप: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने मुंबई महानगरपालिका चुनाव के लिए सोमवार को 27 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, जिसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से एक दिन पहले कुल उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर 64 हो गई है।

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) बृह्नमुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव में 137 जबकि शिवसेना 90 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। मुंबई भाजपा के अध्यक्ष अमित सातम ने नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर से एक दिन पहले काफी विचार-विमर्श के बाद सीट बंटवारे का फॉर्मूला साझा किया। महाराष्ट्र में BMC समेत 29 नगर निकायों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे। मतगणना अगले दिन होगी।

सातम ने कहा कि दोनों दल अपने-अपने कोटे से कुछ सीट गठबंधन साझेदारों को आवंटित करेंगे। दोनों दलों के उम्मीदवार मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सत्तारूढ़ गठबंधन ‘महायुति’ में शामिल एक और दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) BMC चुनाव अलग लड़ रहा है। राकांपा अब तक 64 उम्मीदवार उतार चुकी है।

शिवसेना और राकांपा नासिक महानगरपालिका चुनाव साथ लड़ेंगी नासिक नगर निगम (एनएमसी) चुनावों में महायुति के सहयोगी दलों भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना-राकांपा तथा महा विकास आघाडी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होता दिखायी दे रहा है। नेताओं ने सोमवार को यह कहा। भाजपा ने चुनाव में अकेले उतरने का फैसला किया है, जबकि उसके सहयोगी दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और शिवसेना एक साथ आ गए हैं।

दूसरी ओर, सूत्रों के अनुसार, महा विकास आघाडी (एमवीए) ने चुनाव साथ-साथ लड़ने का लगभग फैसला कर लिया है। राज्य के मंत्री और राकांपा नेता नरहरि जिरवाल ने कहा कि भाजपा ने गठबंधन को लेकर कोई संदेश नहीं दिया है।

नामांकन दाखिल करने के एक दिन पहले शिवसेना (एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली) और राकांपा ने नासिक महानगरपालिका (एनएमसी) चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस पर कोई सवाल ही नहीं है। हम चुनाव जीतने की क्षमता के फॉर्मूले के आधार पर लड़ रहे हैं। उसी के अनुसार सीटों का बंटवारा किया जाएगा।' शिवसेना के पूर्व सांसद हेमंत गोडसे ने भी जिरवाल की बात दोहराते हुए भाजपा पर "सकारात्मक प्रतिक्रिया" न देने का आरोप लगाया।

इससे पहले, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष अमित सातम ने राकांपा के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार करते हुए कहा था कि पार्टी के नेता नवाब मलिक बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव प्रबंधन के प्रभारी हैं। मलिक पर धनशोधन में शामिल होने और दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों से संबंध रखने का आरोप है।

कांग्रेस ने चौंकाया BMC चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी कांग्रेस ने अचानक VBA यानी वंचित बहुजन अघाड़ी से हाथ मिला लिया। अब कहा जा रहा है कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से महज चंद दिन पहले कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने के अपने फैसले में बदलाव कर स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं को स्तब्ध कर दिया।

पहले कांग्रेस ने 15 जनवरी को होने वाले चुनाव में सभी 227 वार्डों पर अकेले चुनाव लड़ने का दावा किया था, लेकिन रविवार को पार्टी ने प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वीबीए के साथ गठबंधन कर उसे 62 सीट दे दीं। नेताओं के अनुसार, कांग्रेस ने वीबीए के अलावा राष्ट्रीय समाज पक्ष (आरएसपी) को 10 सीट और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई गुट) को दो सीट दी हैं, जिससे पार्टी की मुंबई इकाई के पदाधिकारी असंतुष्ट हैं।