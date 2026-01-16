BMC Election 2026 Live: उद्धव बचाएंगे BMC का गढ़ या महायुति जीतेगी रण? कौन बनेगा सबसे अमीर निकाय का सिकंदर

BMC Election 2026 (बीएमसी चुनाव) Live Voting Updates: इन नगर निगमों में हुए चुनाव

BMC Election 2026 Live Updates: BMC चुनाव के नतीजों का ऐलान होने जा रहा है। बृह्नमुंबई महानगरपालिका समेत महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं में चुनाव गुरुवार को हुए थे। राज्य निर्वाचन आयोग के तय कार्यक्रम के अनुसार, सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी। इसके बाद शाम 5 बजे तक अंतिम नतीजे जारी हो सकते हैं। खास बात है कि बीएमसी में करीब 9 साल के बाद चुनाव हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि 2026 के चुनावों ने 2017 में हुई वोटिंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

चुनाव में बदले पारिवारिक समीकरण

राज्य में 893 वार्डों की 2,869 सीट के लिए मतदान हुआ था। 15,931 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला कुल 3.48 करोड़ मतदाताओं के हाथ में है। चुनाव से पहले एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम के तहत, दो दशक पहले अलग हुए चचेरे भाई उद्धव और राज ठाकरे मराठी मतदाताओं को एकजुट करने के लिए फिर साथ आए, वहीं पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में राकांपा (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) के प्रतिद्वंद्वी गुटों ने गठबंधन किया है।

BMC पर होगा किसका दबदबा

सभी की नजरें सबसे अमीर निकाय बीएमसी के नतीजों पर होंगी। आर्थिक रूप से समृद्ध बीएमसी पर शासन को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले महायुति और ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला है। BMC में 227 सीट के लिए 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस महानगरपालिका का वार्षिक बजट 74,000 करोड़ रुपये है। मुंबई को छोड़कर, अन्य सभी शहरी निकायों में बहुसदस्यीय वार्ड प्रणाली है।

