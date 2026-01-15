बीएमसी का नया बॉस कौन, चार एग्जिट पोल्स में किसकी बढ़त? जानें सबकुछ

BMC Exit Polls : देश के सबसे अमीर नगर निगम बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के चुनाव में वोटिंग पूरी हो चुकी है। विभिन्न एग्जिट पोल्स से साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी-शिंदे शिवसेना (महायुति गठबंधन) को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। 227 वार्डों वाली इस महानगरपालिका में बहुमत का आंकड़ा 114 सीटें हैं, और अब तक जारी हुए एग्जिट पोल्स के नतीजों के अनुसार, मायानगरी में बीजेपी को भारी बहुमत मिलने की संभावना दिख रही है। एक नजर अब तक आए एग्जिट पोल्स के नतीजों पर...

JVC एग्जिट पोल के अनुसार, बीजेपी-शिवसेना गठबंधन को 138 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) को 59 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 23 सीटों का अनुमान है।

एक्सिस माय इंडिया के सर्वे में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को 131-151 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है, जबकि यूबीटी-प्लस को 58-68 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 12-16 सीटें मिलने का अनुमान है।

सकाल पोल के एग्जिट पोल में महायुति को 119 सीटें, यूबीटी को 75 सीटें और कांग्रेस को 20 से कम सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है।

जनमत पोल्स के अनुसार, बीजेपी-शिवसेना गठबंधन को 138 सीटें मिल रही हैं, जबकि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी को 62 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 20 सीटें और अन्य को 7 सीटें मिलने का अनुमान है।

एग्जिट पोल्स में वोट शेयर के लिहाज से भी महायुति आगे

एक्सिस माय इंडिया के अनुसार, उत्तर भारतीय वोटों में बीजेपी को 68% और शिवसेना को 19% मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 फीसदी

मराठा वोटों में यूबीटी और MNS को 49%, बीजेपी को 30% और कांग्रेस को 8% मिलने का अनुमान है

अल्पसंख्यक (मुस्लिम) वोटों में कांग्रेस 41% के साथ मजबूत है, जबकि उद्धव की शिवसेना 28% पर है

ईसाई मतदाताओं में कांग्रेस और यूबीटी के बीच कड़ी टक्कर है, जहां दोनों को 29% वोट मिलने की संभावना है

इन वोट शेयर से पता चला है कि मराठी मानुस बहुत हद तक उद्धव ठाकरे के साथ ही हैं। मराठी वोटों में उद्धव की शिवसेना को 49 फीसदी मिलने का अनुमान हैं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 30% फीसदी। एग्जिट पोल्स के अनुसार, छात्रों का 35%, मजदूर वर्ग का 33% और ऑटो ड्राइवरों का 32% उद्धव के पक्ष में दिख रहा है। वहीं, उत्तर भारतीय (68%) और दक्षिण भारतीय (61%) वोटरों का झुकाव भाजपा गठबंधन की ओर है। गुजराती-राजस्थानी वोटों में 69% भाजपा को। इसके अलावा अन्य वोटरों में भी 66% भाजपा के पक्ष में। हालांकि इन एग्जिट पोल्स कांग्रेस बहुत ही कमजोर नजर आ रही है, लेकिन राहत वाली बात ये हैं कि मुस्लिम वोटों (41%) पर उसकी पकड़ मजबूत बनी हुई है।