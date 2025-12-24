Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़BMC election 2026 Deadlock in MahaYuti over seat share Shinde vs BJP ups ante
50 सीटों पर मानने को तैयार नहीं शिंदे सेना, भाजपा भी अडिग; BMC चुनाव से पहले महायुति में घमासान

संक्षेप:

शिंदे के 90 सीटों की मांग पर अड़े रहने के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बीएमसी चुनावों के लिए अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को मजबूती से गठबंधन में शामिल करने का फैसला किया है।

Dec 24, 2025 09:34 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों के लिए महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध बरकरार है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भाजपा के 50 सीटों के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर रही है। शिंदे सेना खुद 80 से 90 सीटों की मांग कर रही है। बीएमसी की कुल 227 सीटों में भाजपा 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रख रही है, शिंदे सेना को 50 सीटें और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों की अधिकतर 27 सीटें अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को देने की योजना है।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, शिंदे ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उनका तर्क है कि उनके पास लगभग 100 योग्य उम्मीदवार हैं, जिनमें कई पूर्व पार्षद शामिल हैं। शिंदे ने भाजपा नेतृत्व से कहा- शिवसेना मुंबई की मुख्य पार्टी है, इसलिए कम से कम 80 से 90 सीटें मिलनी चाहिए। यदि कम सीटें दी गईं तो बीएमसी चुनाव की उम्मीद में शिवसेना में शामिल हुए लोगों को समायोजित करना मुश्किल होगा।

शिंदे ने चेतावनी दी कि इससे असंतोष बढ़ सकता है और नाराज उम्मीदवार उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) में वापस लौट सकते हैं, जो महायुति के लिए नुकसानदेह होगा। साथ ही, इससे मराठी मतदाताओं को गलत संदेश जाएगा, जो बीएमसी चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

हालांकि, भाजपा अपनी स्थिति पर अड़ी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा- शिवसेना को 80 सीटें भी नहीं दे सकते। अधिकतम 60 सीटों का प्रस्ताव दे सकते हैं। यदि शिंदे अपनी मांग पर अड़े रहे तो हम उन्हें अलग चुनाव लड़ने के लिए कह सकते हैं। ऐसे में शिवसेना की मांग वाली 27 सीटें अजित पवार की एनसीपी को दे दी जाएंगी और भाजपा करीब 200 सीटों पर लड़ेगी। 50 प्रतिशत स्ट्राइक रेट से भी हम सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन कम सीटें लड़ने से भाजपा को कोई फायदा नहीं होगा।

भाजपा अपने रुख पर कायम दिखाई दे रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि शिंदे के 90 सीटों की मांग पर अड़े रहने के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बीएमसी चुनावों के लिए अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को मजबूती से गठबंधन में शामिल करने का फैसला किया है।

फिलहाल, महायुति के घटक दलों के बीच सहमति न बनने से बीएमसी चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सीट बंटवारे का यह विवाद आने वाले दिनों में गठबंधन की एकता और चुनावी रणनीति दोनों के लिए बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। बीएमसी चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने हैं और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महायुति की हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में बड़ी जीत ने भाजपा की स्थिति मजबूत की है, जहां वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।

लेखक के बारे में

अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
