खत्म हुआ इंतजार, BMC चुनाव का बजा बिगुल; किस दिन वोटिंग और काउंटिंग

संक्षेप:

मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि मुंबई नगर निगम (BMC) और 28 अन्य नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी 2026 को होंगे और मतगणना 16 जनवरी 2026 को होगी।

Dec 15, 2025 04:56 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि मुंबई नगर निगम (BMC) और 28 अन्य नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी 2026 को होंगे और मतगणना 16 जनवरी 2026 को होगी। बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने यह घोषणा मुंबई में कथित 'वोट चोरी' को लेकर बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच आई है, जिसमें विपक्षी दलों का दावा है कि महत्वपूर्ण नगर निगम चुनावों से पहले मतदाता सूचियों में फर्जी और नकली मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, प्रदेश में नगरपालिका चुनावों के लिए कुल 3 करोड़ 48 लाख मतदाता हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे और राज्य निर्वाचन आयुक्त सचिव सुरेश काकानी ने बताया कि...

  • नामांकन: 23 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025
  • नामांकन जांच: 31 दिसंबर 2025
  • नाम वापसी: 2 जनवरी 2026
  • सिंबल आवंटन: 3 जनवरी 2026
  • मतदान: 15 जनवरी 2026
  • मतगणना: 16 जनवरी 2026

गौरतलब है कि मुंबई नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल 7 मार्च 2022 को ही समाप्त हो गया था। उसके बाद शहर का प्रशासन प्रशासक के हाथों में है। अब लगभग साढ़े तीन साल बाद मुंबई नगर निगम के चुनाव शुरू हो गए हैं।

राजनीति भी तेज

दरअसल, बीएमसी ने मतदाता सूची की सफाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि शिवसेना (यूबीटी) ने सभी 227 नगर निगम वार्डों में समानांतर रूप से जमीनी स्तर पर सत्यापन अभियान शुरू किया है। शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं का दावा है कि उनके कार्यकर्ताओं ने हजारों फर्जी और डुप्लिकेट की पहचान की है। उनका तर्क है कि इस तरह की अनियमितताएं चुनाव परिणामों को काफी हद तक प्रभावित कर सकती हैं, जो देश की वित्तीय राजधानी के राजनीतिक और वित्तीय नियंत्रण का फैसला करेंगे।

पार्टी का कहना है कि कई लंबे समय से रहने वाले निवासियों, विशेष रूप से मराठी मतदाताओं को गलत तरीके से 'डुप्लिकेट' के रूप में चिह्नित किया गया था, जिससे उनके मतदान के अधिकार को खतरा पैदा हो सकता है।

गौरतलब है कि नगर निगम चुनाव को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर शिवसेना (UBT) के लिए, क्योंकि यह 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद पहला बीएमसी चुनाव होगा और यह महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन का हिस्सा रहे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के साथ सीधा मुकाबला होगा।

देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
