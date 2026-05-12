मुंबईकर हो जाएं सावधान,बीएमसी ने किया बड़ा ऐलान; पानी की सप्लाई में 10 पर्सेंट की कटौती
बीएमसी ने ऐलान किया है कि 15 मई से शहर में 10 फीसदी पानी की कटौती की जाएगी। बीएमसी का कहना है कि जलाशयों में जलस्तर घटने की वजह से पानी की किल्लत हो रही है। ऐसे में लोगों से पानी का सीमित उपयोग करने को कहा गया है।
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने सोमवार को जलाशयों में जलस्तर घटने के मद्देनजर एहतियाती उपाय के तौर पर 15 मई से महानगर में 10 प्रतिशत पानी की कटौती की घोषणा की। बीएमसी द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह पानी की कटौती ठाणे, भिवंडी और आसपास के इलाकों में की जाने वाली आपूर्ति पर भी लागू होगी।
विज्ञप्ति के अनुसार, 'पानी की कटौती तब तक लागू रहेगी, जब तक कि पर्याप्त वर्षा से महानगर को जल आपूर्ति करने वाले जलाशयों में जल का स्तर पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ जाता है। यह निर्णय झीलों में घटते जलस्तर और अगले वर्ष अल नीनो और हिंद महासागर द्विध्रुव (आईओडी) पैटर्न से जुड़े सामान्य से कम मानसून के पूर्वानुमान को देखते हुए लिया गया है।'
विज्ञप्ति में बताया गया है कि बढ़ते तापमान, बढ़ते वाष्पीकरण और जलाशयों का जलस्तर और गिरने की स्थिति में नियोजित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने एहतियाती कदम के रूप में 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू करने का निर्णय लिया है। विज्ञप्ति के अनुसार, मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले सात जलाशयों में 11 मई को कुल उपयोग योग्य जल भंडार 340,399 मिलियन लीटर था, जो वार्षिक आवश्यक भंडार 14,47,363 मिलियन लीटर का 23.52 प्रतिशत है।
बीएमसी ने कहा कि वह स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और रोजाना योजनाबद्ध जल आपूर्ति प्रबंधन कर रही है, इसलिए नागरिकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बीएमसी ने नागरिकों से पानी का कम उपयोग करने, पानी की बर्बादी न करने और दैनिक जीवन में जल-बचत के तरीके अपनाने की अपील की।
जलभराव को लेकर बीजेपी ने जताई चिंता
महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नवनाथ बान ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अंतर्गत बरसात के पहले नाले की सफाई और गाद निकालने पर जोर देने के साथ-साथ बरसात के मौसम से पहले तत्काल नागरिक कार्रवाई का आह्वान किया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि मानसून से पहले मुंबई में नाले की सफाई का काम "तेजी से" किया जाना चाहिए। बृहन्मुंबई नगर निगम से "सख्त कदम" उठाने का आग्रह किया गया ताकि नागरिकों को भारी बारिश के दौरान बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करने के लिए मजबूर न होना पड़े। पिछले मानसून सीज़न के दौरान मुंबई में जलभराव और बाढ़ की बार-बार होने वाली समस्या पर चिंता व्यक्त की गई और शहर भर में गाद निकालने और जल निकासी से संबंधित कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें