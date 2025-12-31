Hindustan Hindi News
भाजपा-शिवसेना ने बढ़ाई ठाकरे बंधुओं की दिक्कतें, मुश्किल दिख रही BMC की राह

पिछली बार 2017 में हुए चुनाव में एकजुट शिवसेना व भाजपा के गठबंधन ने 227 सदस्यीय निगम में स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। तब शिवसेना ने 84 व भाजपा ने 82 सीटें जीती थी।

Dec 31, 2025 06:03 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई।
महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में भाजपा व शिवसेना के तालमेल ने ठाकरे बंधुओं उद्धव व राज ठाकरे की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने बाल ठाकरे की विरासत के साथ मुंबई में अपने वर्चस्व को बचाए रखने के लिए साथ आने का फैसला किया है, लेकिन भाजपा व शिवसेना ने गठबंधन कर अपनी मजबूती दिखाई है। कांग्रेस के अलग लड़ने के उद्धव-राज की समस्याएं बढ़ गई।

बीएमसी एशिया की सबसे अमीर नगर निगमों में गिना जाता है, जिसका बजट लगभग 75 हजार करोड़ है। हर दल यहां पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। पिछली बार 2017 में हुए चुनाव में एकजुट शिवसेना व भाजपा के गठबंधन ने 227 सदस्यीय निगम में स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। तब शिवसेना ने 84 व भाजपा ने 82 सीटें जीती थी। मेयर शिवसेना का बना था। इस बार शिवसेना टूट चुकी है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को असली शिवसेना का दर्जा मिला हुआ है। वह भाजपा के साथ महायुति में है। ऐसे में उद्धव व राज ठाकरे को एकसाथ आना पड़ा है।

बीएमसी में महायुति भाजपा व शिवसेना साथ, लेकिन अजित पवार वाली राकांपा अलग चुनाव लड़ रही है। गठबंधन में शामिल न करने से नाराज रामदास आठवले ने अपने 38 उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन बाकी सीटों पर वह महायुति के साथ हैं।

महाविकास अघाड़ी बिखर गई है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना(यूबीटी) व राज ठाकरे की मनसे साथ हैं। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है और वह प्रकाश आंबेडकर की वीबीए के साथ है। मुंबई से बाहर देखें तो राज्य की 29 नगर निगमों में से आधी में भाजपा व शिवसेना साथ हैं। बाकी में दोस्ताना लड़ाई हो रही है, वहीं महाविकास अघाड़ी के दल ज्यादा बिखरे हैं। कई जगह राकांपा के दोनों धड़े अजित पवार व शरद पवार साथ हैं। कुल मिलाकर महायुति ज्यादा एकजुट है।

