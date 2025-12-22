भाजपा को महाराष्ट्र में बड़ी सफलता, इस सीट पर 40 साल में पहली बार खिला कमल

संक्षेप: भाजपा को सबसे बड़ी जीत कम्पटी नगरपालिका परिषद में हुई है, जहां 40 साल में पहली बार उसे सत्ता हासिल हुई है। यहां भाजपा के कैंडिडेट अजय अग्रवाल को 103 वोटों के मामूली अंतर से ही सही, लेकिन जीत मिल गई है। जीत तो आखिर जीत ही होती है, चाहे कितने भी अंतर से मिली हो।

भाजपा के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र के महायुति गठबंधन ने राज्य के निकाय चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है। कुल 288 जिलों के निकायों में से 215 में अध्यक्ष पद पर महायुति को जीत मिली है। इनमें भी भाजपा 129 पर जीत के साथ सबसे आगे है। भाजपा को सबसे बड़ी जीत कम्पटी नगरपालिका परिषद में हुई है, जहां 40 साल में पहली बार उसे सत्ता हासिल हुई है। यहां भाजपा के कैंडिडेट अजय अग्रवाल को 103 वोटों के मामूली अंतर से ही सही, लेकिन जीत मिल गई है। वहीं दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के कैंडिडेट शाकूर नागानी ने चुनाव नतीजों में गड़बड़ी का दावा किया।

उन्होंने कहा कि पूरे दिन तो मैं ही आगे चल रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में कुछ गड़बड़ी करके अग्रवाल को जिता दिया गया। पूरे चुनाव में ही नागपुर जिले की इस सीट की काफी चर्चा रही। इसकी वजह यह थी कि भाजपा और कांग्रेस कैंडिडेट के बीच काफी तीखी बयानबाजी हुई थी। इस चुनाव में एक और दिलचस्प बात यह हुई थी कि बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच की नेता सुलेखा कुंभारे ने अजय कदम को कैंडिडेट बनाया था। उन्हें भाजपा से समर्थन की उम्मीद थी। लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में भगवा लहर की उम्मीद थी। कुंभारे लगातार कह रही थीं कि नितिन गडकरी उन्हें अपनी बहन मानते रहे हैं।