Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़bjp wins first time in 40 years in kamptee municipal seat of nagpur
भाजपा को महाराष्ट्र में बड़ी सफलता, इस सीट पर 40 साल में पहली बार खिला कमल

भाजपा को महाराष्ट्र में बड़ी सफलता, इस सीट पर 40 साल में पहली बार खिला कमल

संक्षेप:

भाजपा को सबसे बड़ी जीत कम्पटी नगरपालिका परिषद में हुई है, जहां 40 साल में पहली बार उसे सत्ता हासिल हुई है। यहां भाजपा के कैंडिडेट अजय अग्रवाल को 103 वोटों के मामूली अंतर से ही सही, लेकिन जीत मिल गई है। जीत तो आखिर जीत ही होती है, चाहे कितने भी अंतर से मिली हो।

Dec 22, 2025 07:57 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नागपुर
share Share
Follow Us on

भाजपा के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र के महायुति गठबंधन ने राज्य के निकाय चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है। कुल 288 जिलों के निकायों में से 215 में अध्यक्ष पद पर महायुति को जीत मिली है। इनमें भी भाजपा 129 पर जीत के साथ सबसे आगे है। भाजपा को सबसे बड़ी जीत कम्पटी नगरपालिका परिषद में हुई है, जहां 40 साल में पहली बार उसे सत्ता हासिल हुई है। यहां भाजपा के कैंडिडेट अजय अग्रवाल को 103 वोटों के मामूली अंतर से ही सही, लेकिन जीत मिल गई है। वहीं दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के कैंडिडेट शाकूर नागानी ने चुनाव नतीजों में गड़बड़ी का दावा किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा कि पूरे दिन तो मैं ही आगे चल रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में कुछ गड़बड़ी करके अग्रवाल को जिता दिया गया। पूरे चुनाव में ही नागपुर जिले की इस सीट की काफी चर्चा रही। इसकी वजह यह थी कि भाजपा और कांग्रेस कैंडिडेट के बीच काफी तीखी बयानबाजी हुई थी। इस चुनाव में एक और दिलचस्प बात यह हुई थी कि बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच की नेता सुलेखा कुंभारे ने अजय कदम को कैंडिडेट बनाया था। उन्हें भाजपा से समर्थन की उम्मीद थी। लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में भगवा लहर की उम्मीद थी। कुंभारे लगातार कह रही थीं कि नितिन गडकरी उन्हें अपनी बहन मानते रहे हैं।

इसके अलावा कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे को लेकर बवाल था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नागपुर संसदीय क्षेत्र है। इसके अलावा आरएसएस का मुख्यालय भी यहीं स्थित है। इसके बाद भी जिले की इस नगरपालिका में बीते 40 सालों से भाजपा को जीत का इंतजार था, जो अब समाप्त हुआ है। अब कयास लग रहे हैं कि बीएमसी में भाजपा जीत के लिए प्रयास कर सकती है। बता दें कि इन नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन महाअघाड़ी में विवाद शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का कहना है कि बीएमसी में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है और बीते 30 सालों से हम लगातार जीत रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
Congress News India News India News Today अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।