Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़BJP started stealing candidates Uddhav Thackeray furious over unopposed victory on 68 seats
प्रत्याशी चुराने लगी BJP, निकाय चुनाव में 68 सीटों पर निर्विरोध जीत पर भड़के उद्धव ठाकरे

प्रत्याशी चुराने लगी BJP, निकाय चुनाव में 68 सीटों पर निर्विरोध जीत पर भड़के उद्धव ठाकरे

संक्षेप:

शिवसेना (UBT) चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी अब प्रत्याशियों की चोरी करने लगी है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में जिन 68 वॉर्ड पर निर्विरोध जीत हुई है वहां के परिणाम रद्द कर देने चाहिए और दोबारा चुनावी प्रक्रिया होनी चाहिए।

Jan 04, 2026 06:26 pm ISTAnkit Ojha पीटीआई
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव से पहले ही बीजेपी और शिवसेना के 68 उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत पर राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना (UBT) चीफ उद्धव ठाकरे ने चुनाव आगोग से मांग की है कि 68 वॉर्डों में माहयुति गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत को रद्द कर दिया जाएं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार वोट डालने वाले युवाओँ के साथ बड़ा धोखा है कि उन्हें वोट डालने का मौका ही नहीं मिल पाया। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश का ऐसा माहौल हा की मानो लोकतंत्र की जगह भीड़तंत्र ने ले ली हो।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रत्याशियों की ही होने लगी चोरी- ठाकरे

महायुति सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से उनकी सरकार गिरी तब से ही बीएमसी में कॉन्ट्रैक्टर्स की फिजूलखर्ची बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि पहले वोट की चोरी शुरू हुई और अब प्रत्याशियों की ही चोरी होने लगी है। बीजेपी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए राज ठाकरे ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इसी तरह के मामले को लेकर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब बीजेपी को इसपर सफाई देनी चाहिए।

बता दें कि बिहार में नामांकन वापस लेने की तारीख बीतने के बाद 68 प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत का ऐलान किया गया है। इसमें से 44 बीजेपी के, 12 शिवसेना के और दो प्र्त्याशी अजित पवार की एनसीपी के हैं। इन वॉर्डों में प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों ने किन्हीं कारणों से अपना नामांकन वापस ले लिया था।

दोनों चचेरे भाइयों ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव के लिए अपने गठबंधन का घोषणापत्र जारी किया। राज ठाकरे ने जोर देकर कहा कि मराठी भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए और मुंबई और राज्य के अन्य शहरों के महापौर मराठी ही होंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब से उनकी सरकार को सत्ता से हटाया गया और एकनाथ शिंदे ने राज्य सरकार की बागडोर संभाली (जून 2022 में), बीएमसी की संपत्ति ठेकेदारों पर लुटाई जा रही है।

उन्होंने दावा किया कि अगर बीएमसी का व्यय बजट 15,000 करोड़ रुपये है, तो विभिन्न कार्यों के लिए ठेकेदारों को अग्रिम राशि जुटाने के रूप में तीन लाख करोड़ रुपये देने पड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह तीन लाख करोड़ रुपये का घोटाला है और रिश्वत की रकम का इस्तेमाल नगर निकाय चुनाव के लिए किया जा रहा है।

सत्तारूढ़ गठबंधन को चेतावनी देते हुए मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती और भाजपा गलत परंपरा स्थापित कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर भविष्य में उनके उत्तराधिकारी और भी परिष्कृत तरीके से ऐसे हथकंडे अपनाएं, तो सत्तारूढ़ दल को शिकायत नहीं करनी चाहिए। मनसे अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इसी तरह की परिस्थितियों में जब स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे, तो भाजपा उच्चतम न्यायालय चली गई थी और उन्होंने इस पर भाजपा का रुख स्पष्ट करने की मांग की।

बीजेपी भी आक्रामक, फडणवीस ने दे दी चुनौती

भाजपा ने निर्विरोध जीत के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिन में चंद्रपुर में एक रोड शो के दौरान कहा कि जनता का जनादेश तब भी मान्य रहेगा, भले ही विपक्षी दल अदालत चले जाएं। फडणवीस ने निर्दलीय और मुस्लिम उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत पर विपक्ष की चुप्पी को लेकर सवाल उठाते हुए कहा, ‘वे बेशक अदालत जा सकते हैं, लेकिन जनता की अदालत ने हमें चुना है। भले ही वे (विपक्षी दल) अदालत में जाएं, जनता का जनादेश अदालत में सर्वोपरि होगा।’

मुख्यमंत्री ने चंद्रपुर में कहा, ‘ऐसा इसलिए है, क्योंकि वे अपनी हार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अब बहाने ढूंढ रहे हैं।’ उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर भी निशाना साधा, जिन पर नगर निकाय चुनाव के लिए लागू आचार संहिता का उल्लंघन करने, नामांकन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और चुनाव से जुड़े सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ करने का आरोप है।

विधानसभा अध्यक्ष को निलंबित करने की मांग

ठाकरे ने कहा कि नार्वेकर को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनका किसी भी पार्टी से संबंध नहीं है और उनका दायित्व है कि वह बिना किसी के प्रति निष्ठा दिखाए अपना काम करें। उन्होंने कहा कि उन पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। दक्षिण मुंबई के कोलाबा से भाजपा विधायक ने इन आरोपों को निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Uddhav Thackrey Municipal Election Maharashtra News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।