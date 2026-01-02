अब तक नहीं पड़ा एक भी वोट, महाराष्ट्र नगर निकाय में बीजेपी-शिवसेना ने 66 सीटों पर दर्ज कर ली जीत

संक्षेप: महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव होने से पहले ही 68 सीटों पर परिणाम घोषित हो गए हैं। दरअसल इन सीटों पर प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत हो गई है। इसका फायदा बीजेपी और शिवसेना को मिला है।

महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव के लिए अभी मतदान भी नहीं हुए हैं और बीजेपी-शिवसेना गठबंधन ने बड़ी बढ़त बना ली है। नामांकन वापस लेने की तारीख खत्म होने के बाद बीजेपी-शिवसेना गठबंधन को 66 वॉर्ड में और अजित पवार की एनसीपी को दो वॉर्ड में निर्विरोध जीत हासिल हो गई है। कुल 68 प्रत्याशियों को निर्विरोध जीत हासिल हुई है।

कल्याण-डोंबावली में सबसे ज्यादा निर्विरोध जीत कल्याण डोंबावली में सबसे ज्यादा निर्विरोध प्रत्याशी जीते हैं। इनमें 21 महायुति गठबंधन के ही हैं। इनमें भी 15 बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वहीं शिवसेना के 6 प्रत्याशियों को निर्विरोध विजयी घोषित किया गया है। इन जीतों की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरलीधर मोहोल ने कहा कि पुणे के अगले महापौर उनकी पार्टी से होंगे।

मोहोल ने कहा, "हमारा लक्ष्य 125 सीट जीतना था, जिनमें से हम पहले ही दो सीट जीत चुके हैं, इसलिए 123 सीट शेष हैं। दो सीट निर्विरोध जीती गईं। यह हमारी पार्टी के सुशासन का प्रमाण है।" एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 22 और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। भाजपा नेताओं ने इस रुझान का श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता और राज्य इकाई के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की सफल चुनावी रणनीति को दिया।

उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव में भी बीजेपी और शिवसेना के 6-6 प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए हैं। इस तरह से एक दर्जन पार्षद चुनाव से पहले ही महायुति गठबंधन के खाते में आ गए हैं। शरद पवार की एनसीपी की मजबूत पकड़ वाले भिवंडी में भी बीजेपी को 6 सीटों पर निर्विरोध सफलता मिल गई है। ठाणे में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में आमना-सामना होने के बाद भी शिवसेना ने 6 सीटें निर्विरोध जीत लीं।