PAK में लागू तो भारत में क्यों नहीं; NCP विधायक सना मलिक पर भड़की BJP शिवसेना, बवाल

महाराष्ट्र विधानसभा में एक बयान की वजह से अजित पवार गुट की विधायक सना मलिक को अपने गठबंधन साथियों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। सना मलिक ने बहुविवाह पर बात करते हुए कहा था कि अगर यह पाकिस्तान में लागू है, तो इसे भारत में भी किया जाए।

महाराष्ट्र विधानसभा में एक सामान्य चर्चा के दौरान सत्ताधारी एनसीपी अजित गुट की विधायक सना मलिक ने ऐसा बहु विवाह प्रथा पर ऐसा कुछ कह दिया, जिससे बवाल खड़ा हो गया है। सना मलिक को इस बयान के लिए अपने गठबंधन के साथियों से ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लगातार होते विरोध के बीच मलिक ने अपनी सफाई पेश की और कहा कि कि वह न तो बहुविवाह का समर्थन कर रही थीं न ही उसका बचाव कर रही थीं। उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है।

मीडिया से बात करते हुए मलिक ने विधानसभा के दौरान बहुविवाह और पाकिस्तान पर दिए अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा, "मैं बहु विवाह का न तो बचाव कर रही हूं और न ही में उसका समर्थन करती हूं। मैं सदन को केवल बहु विवाह के तरीकों के बारे में बता रही थी। हालांकि, भाजपा विधायक देवयानी फर्नांडे ने पाकिस्तान की बात करते हुए यह मुद्दा उठाया था उसी का मैं विरोध कर रही थी।"

मैंने बस उदाहरण दिया- सना मलिक मलिक ने कहा कि भारत में क्या होगा क्या नहीं इसका उदाहरण या आधार पाकिस्तान से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "यहां भारत में किसी भी विषय पर निर्णय लेने के लिए हमें पाकिस्तान की किसी प्रथा को आधार नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान के कानून कुरान पर आधारित हैं। यदि किसी संदर्भ की आवश्यकता है, तो वह पवित्र कुरान से लिया जा सकता है। भारत के संविधान ने हमें जीवन जीने के तरीके दिए हैं। संविधान ने हमें अपने धर्म का पालन करने का अधिकार भी दिया है।"

कहीं नहीं जाऊंगीं- सना मलिक मलिक ने अपना संदर्भ देते हुए कहा कि सदन में उनके जिस बयान का इतना विरोध हो रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य यह बताना था कि बहु विवाह केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा, "मेरा सवाल यह था कि क्या केवल मुस्लिम समुदाय के पुरुष ही बहुविवाह करते हैं? क्या यह सच नहीं है कि अन्य समुदाय के पुरुष भी ऐसा ही करते हैं? लोग मुझे पाकिस्तान जाने के लिए कह रहे हैं। जबकि पाकिस्तान का नाम सबसे पहले भाजपा विधायक ने लिया। मैं महाराष्ट्र की बेटी हूं मैं भारत छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगीं।"

क्या है विवाद? यह पूरा विवाद मंगलवार को उस वक्त शुरू हुआ था, जब महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा विधायक देवयानी फरांदे ने बहुविवाह पर बात करते हुए पाकिस्तान का जिक्र किया था। फरांदे ने दावा किया कि पाकिस्तान में यह प्रथा केवल एक प्रतिशत पुरुषों द्वारा अपनाई जाती है और दूसरी शादी के लिए एक संबंधित निकाय से अनुमति लेनी पड़ती है। इसका जवाब देते हुए मलिक ने कहा, "अगर कुरान ें किसी बात का उल्लेख है और उसे पाकिस्तान में लागू किया गया है, तो हम मांग करते हैं कि उसे यहां भी लागू किया जाए।"

मलिक का यह बयान सामने आते ही सदन में हंगामा खड़ा हो गया। देखते ही देखते यह बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसके बाद मलिक की आलोचना शुरू हो गई।