नगर निगम चुनाव के नतीजों ने फंसा दिया! भाजपा और शिवसेना में खींचतान, कैसे निकलेगा हल

ताजा घटनाएं महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति में बढ़ते असंतोष और शक्ति संतुलन की लड़ाई को उजागर करती हैं। शिवसेना (शिंदे) भाजपा के उभरते प्रभाव से इतनी घबराई हुई है कि वह 2019 वाली स्थिति के दोहराव से बचना चाहती है। 

Jan 20, 2026 12:15 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र के नगर निगमों में भाजपा और शिवसेना के बीच मेयर, स्थायी समिति के अध्यक्ष जैसे अहम पदों को लेकर खींचतान दिख रही है। मुंबई में शिवसेना मेयर और स्थायी समिति अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर रही है। ठाणे को शिवसेना का गढ़ माना जाता है और यहां भाजपा इन पदों की मांग कर रही है। ठाणे के बीजेपी नेता निरंजन दवखरे ने कहा, 'अपने वादों को पूरा करने के लिए हमें इन पदों पर बैठना होगा। मेयर, सदन के नेता या स्थायी समिति अध्यक्ष जैसे पदों को साझा करना होगा।' मुंबई में भाजपा को 114 की बहुमत के लिए शिवसेना का साथ चाहिए, लेकिन ठाणे में शिवसेना अकेले बहुमत में है।

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, शिवसेना को लगता है कि पहले छोटा सहयोगी रहा भाजपा अब बड़ा होकर उसकी सत्ता और अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। यही डर 2019 में उद्धव ठाकरे को भाजपा से दूर कर कांग्रेस-एनसीपी के साथ गठबंधन बनाने के लिए मजबूर कर गया था। यह प्रयोग महज 2 साल चला, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने पार्टी में विद्रोह कर दिया। अब स्थिति उलट चुकी है और शिंदे खेमा भी बीजेपी की बढ़ती ताकत से असहज बताया जाता है। महायुति के भीतर विश्वास की कमी साफ नजर आ रही है।

अलग-अलग नगर नियमों में खींचतान

उल्हासनगर में दोनों पार्टियों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा, जहां भाजपा को 37 और शिवसेना को 36 सीटें मिलीं। बहुमत के लिए शिवसेना ने वंचित बहुजन पार्टी के 2 नगरसेवकों से संपर्क किया है। इसी तरह कल्याण-डोंबिवली में गठबंधन के बावजूद (शिवसेना 53, भाजपा 50 सीटें) शिवसेना अपना मेयर चाहती है।11 शिवसेना (यूबीटी) भी नगरसेवकों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। ये कदम दर्शाते हैं कि शिवसेना अब अपने गढ़ों में भी विपक्षी दलों से मदद मांगने को तैयार है।

सत्ताधारी महायुति में बढ़ता असंतोष

ये घटनाएं महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति में बढ़ते असंतोष और शक्ति संतुलन की लड़ाई को उजागर करती हैं। शिवसेना (शिंदे) भाजपा के उभरते प्रभाव से इतनी घबराई हुई है कि वह 2019 वाली स्थिति के दोहराव से बचना चाहती है और इसके लिए हर संभव कदम उठा रही है। दोनों सहयोगी दलों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसका असर स्थानीय निकायों पर साफ दिख रहा है। मौजूदा रस्साकशी किसके पक्ष में मजबूत होती है, यह देखने वाली बात होगी।

