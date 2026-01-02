महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव से पहले ही बीजेपी को बड़ी सफलता, निर्विरोध जीत गए 17 प्रत्याशी

संक्षेप: महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों में होने वाले चुनाव से पहले ही बीजेपी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ठाणे और पुणे में कम से कम 17 बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध विजयी घोषित कर दिए गए हैं। 15 जनवरी को चुनाव होना है।

महाराष्ट्र में 15 जननवरी को होने वाले स्थानीय निकाय के चुनावों से पहले ही बीजेपी को बड़ी सफलता हाथ लग गई है। पुणे नगर पालिका से दो और कल्याण डंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 15 बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध विजयी घोषित कर दिए गए हैं। 30 दिसंबर को ही 2 नगर निकायों के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन था।

कल्याण डोंबिवली से जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी रंजना पेनकर, असावारी नावरे, मांडा पाटिल, ज्योति पाटिल, रेखा चौधरी, मुकंद उर्फ विष्णु पेडनेकर, महेश पाटिल, साइ शेलार, दीपेश महात्रे, जयेश महात्रे, हर्षदा भोइर, डॉ. सुनीता पाटिल, पूजा म्हात्रे, रवीना माली और मंदार हालबे हैं। वहीं पुणे नगर निगम में वॉर्ड नंबर 35 से मंजूषा नागपुरे और रंजना पेनकर निर्विरोध जीत गई हैं।

भिवंडी में भी बीजेपी को सफलता भाजपा की भिवंडी स्थानीय निकाय के प्रमुख हर्षल पाटिल ने दावा किया कि 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच और वापसी के बाद उम्मीदवार परेश चंद्रकांत चौगुले, सुमित पुरुषोत्तम पाटिल, अश्विनी सनी फुटंकर, दीपा दीपक माधवी, अबुशाह लल्लन शेख और भारती हनुमान चौधरी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। इन नतीजों के साथ भाजपा ने भिवंडी नगर निगम चुनाव में आधिकारिक तौर पर अपना खाता खोल दिया है और विपक्ष के खिलाफ खुद को मजबूत स्थिति में खड़ा कर लिया है। निर्वाचित उम्मीदवारों के लिए औपचारिक चुनाव प्रमाण पत्र निर्धारित मतदान दिवस पर निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जारी किए जाएंगे।

बता दें कि मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ समेत 29 नगर निकायों के चुनाव15 जनवरी को होंगे और 16 जनवरी को परिणाम घोषित किए जाएंगे। गुरुवार को बीजेपी ने वॉर्ड नंबर 2 से अपने प्रत्याशी को वापस ले लिया था। यहां से नामांकन करने वाली पूजा को पार्टी कार्यकर्ताओं के ही विरोध का सामना करना पड़ रहा था।