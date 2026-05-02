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हजारों बांग्लादेशियों को बना दिया मराठी मानुष; भाजपा नेता का बड़ा दावा

May 02, 2026 03:10 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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महाराष्ट्र भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने दावा किया है कि बीएमसी ने पिछले कुछ वर्षों में हजारों की संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए हैं। उन्होंने दावा किया कि इन अवैध जन्म प्रमाण पत्रों को हासिल करने वाला ज्यादातर बांग्लादेशी नागरिक हैं।

हजारों बांग्लादेशियों को बना दिया मराठी मानुष; भाजपा नेता का बड़ा दावा

महाराष्ट्र में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने बीएमसी पर हजारों बांग्लादेशियों को मराठी बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने 87,347 जन्म प्रमाण पत्र ऐसे लोगों को जारी किए हैं, जिनमें ज्यादातर बांग्लादेशी लोग हैं। इन घुसपैठियों को जन्म प्रमाण पत्र जारी कर बीएमसी ने इन्हें मराठी बनाने का प्रयास किया है। भाजपा नेता ने इसे महाघोटाला करार देते हुए कहा कि वह इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखे एक पोस्ट में किरीट सोमैया ने दावा किया कि जांच से बचने के लिए इन अवैध प्रमाण पत्रों को 2016 से पुरानी पद्धति के तहत जारी किया गया है। बता दें, बीएमसी ने 2016 के बाद से प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सीएसआर पोर्टल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। सोमैया ने मांग की कि नगर निगम द्वारा जारी किए गए इस जन्म प्रमाण पत्रों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। इतना ही नहीं बकौल सोमैया, कुछ स्वास्थ्य अधिकारियों ने फर्जी तरीके के पुराने डॉक्यूमेंट्स में भी नए नामों को जोड़ा है। वर्ष 2024 में ऐसे 30,507 मामले, 2025 में 40,705 मामले और 2026 में 7,135 मामले शामिल हैं।

सोमैया ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि वह शनिवार को आजाद मैदान पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। इस एफआईआर में न केवल अवैध जन्म प्रमाण पत्र का लाभ ले रहे लोगों का नाम होगा, बल्कि उन अधिकारियों, एजेंट्स का भी नाम होगा, जिन्होंने इसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप किया है। इसके साथ ही सोमैया ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीएमसी आयक्त अश्विनी भिडे को दे दी है। उन्होंने इस मामले में जांच का आदेश दे दिया है।

बता दें, किरीट सोमैया लगातार ऐसे जनसरोकार और धांधलेबाजी के मामले उठाते रहे हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने महाराष्ट्र में स्कूल जिहाद नाम से एक मुहिम छेड़ी थी। इसके तहत उन्होंने दावा किया था कि कई मुस्लिम लोगों ने अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करने के लिए फर्जी स्कूलों का निर्माण किया है। इन स्कूलों को बाद में मस्जिदों में परिवर्तित किया जा रहा है। इस मामले को सोमैया ने मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन के सामने भी उठाया, जिसने इस पर जांच के आदेश दिए हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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