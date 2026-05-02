हजारों बांग्लादेशियों को बना दिया मराठी मानुष; भाजपा नेता का बड़ा दावा

महाराष्ट्र भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने दावा किया है कि बीएमसी ने पिछले कुछ वर्षों में हजारों की संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए हैं। उन्होंने दावा किया कि इन अवैध जन्म प्रमाण पत्रों को हासिल करने वाला ज्यादातर बांग्लादेशी नागरिक हैं।

महाराष्ट्र में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने बीएमसी पर हजारों बांग्लादेशियों को मराठी बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने 87,347 जन्म प्रमाण पत्र ऐसे लोगों को जारी किए हैं, जिनमें ज्यादातर बांग्लादेशी लोग हैं। इन घुसपैठियों को जन्म प्रमाण पत्र जारी कर बीएमसी ने इन्हें मराठी बनाने का प्रयास किया है। भाजपा नेता ने इसे महाघोटाला करार देते हुए कहा कि वह इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखे एक पोस्ट में किरीट सोमैया ने दावा किया कि जांच से बचने के लिए इन अवैध प्रमाण पत्रों को 2016 से पुरानी पद्धति के तहत जारी किया गया है। बता दें, बीएमसी ने 2016 के बाद से प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सीएसआर पोर्टल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। सोमैया ने मांग की कि नगर निगम द्वारा जारी किए गए इस जन्म प्रमाण पत्रों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। इतना ही नहीं बकौल सोमैया, कुछ स्वास्थ्य अधिकारियों ने फर्जी तरीके के पुराने डॉक्यूमेंट्स में भी नए नामों को जोड़ा है। वर्ष 2024 में ऐसे 30,507 मामले, 2025 में 40,705 मामले और 2026 में 7,135 मामले शामिल हैं।

सोमैया ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि वह शनिवार को आजाद मैदान पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। इस एफआईआर में न केवल अवैध जन्म प्रमाण पत्र का लाभ ले रहे लोगों का नाम होगा, बल्कि उन अधिकारियों, एजेंट्स का भी नाम होगा, जिन्होंने इसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप किया है। इसके साथ ही सोमैया ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीएमसी आयक्त अश्विनी भिडे को दे दी है। उन्होंने इस मामले में जांच का आदेश दे दिया है।