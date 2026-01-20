Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़BJP MP Manoj Tiwari former domestic help arrested for theft in his Mumbai flat
मनोज तिवारी के घर चोरी करने वाला गिरफ्तार, 5 लाख से अधिक रुपये पर मारा था हाथ

मनोज तिवारी के घर चोरी करने वाला गिरफ्तार, 5 लाख से अधिक रुपये पर मारा था हाथ

संक्षेप:

प्रमोद पांडे ने कहा कि जब वह पिछले सप्ताह किसी काम से बाहर गए थे, तो उन्हें अपने मोबाइल फोन पर अलर्ट प्राप्त हुआ और CCTV में आरोपी को डुप्लीकेट चाबियों का इस्तेमाल करके फ्लैट में जाते व अलमारी से नकदी चुराते देखा गया।

Jan 20, 2026 02:14 pm ISTNiteesh Kumar भाषा
share Share
Follow Us on

मुंबई पुलिस ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी के पूर्व घरेलू सहायक को फ्लैट में सेंध लगाने और 5.4 लाख रुपये चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीनियर पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी सुरेंद्र कुमार दीनानाथ शर्मा को 2 साल पहले नौकरी से निकाल दिया गया था और पिछले सप्ताह वह अंधेरी स्थित फ्लैट में नकली चाबियों का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:नौकरी गंवा सकते हैं कर्नाटक DGP राव, सेक्स स्कैंडल में फंसे; अश्लील वीडियो वायरल

FIR के अनुसार, तिवारी के प्रबंधक प्रमोद जोगेंद्र पांडे ने आरोप लगाया है कि पिछले साल जून में एक कमरे से 4.4 लाख रुपये गायब हो गए थे, जिसके बाद दिसंबर में परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। पुलिस अधिकारी के अनुसार, प्रमोद पांडे ने आरोप लगाया है कि जब वह पिछले सप्ताह किसी काम से बाहर गए थे, तो उन्हें अपने मोबाइल फोन पर अलर्ट प्राप्त हुआ और सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को डुप्लीकेट चाबियों का इस्तेमाल करके फ्लैट में प्रवेश करते व अलमारी से नकदी चुराते हुए देखा गया।

CCTV कैमरे में कैद हुई वारदात

पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रबंधक ने इमारत के सुरक्षा गार्ड को सतर्क किया, जिसने एक लाख रुपये चुराने वाले आरोपी को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज दिखाए जाने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर चोरी की बात कबूल कर ली और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। दूसरी ओर, लोक निर्माण विभाग (PWD) की ओर से पिछले साल किए गए सुरक्षा ऑडिट में पूरी दिल्ली में 7,500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे निष्क्रिय अवस्था में पाए गए थे। राष्ट्रीय राजधानी को अधिक सुरक्षित बनाने के मकसद से 2020 में सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की पहल शुरू की गई थी। सरकार विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और बाजार संघों की मदद से अब तक लगभग 2.8 लाख सीसीटीवी कैमरे लगा चुकी है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Manoj Tiwari BJP Home Guard
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।