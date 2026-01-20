मनोज तिवारी के घर चोरी करने वाला गिरफ्तार, 5 लाख से अधिक रुपये पर मारा था हाथ
प्रमोद पांडे ने कहा कि जब वह पिछले सप्ताह किसी काम से बाहर गए थे, तो उन्हें अपने मोबाइल फोन पर अलर्ट प्राप्त हुआ और CCTV में आरोपी को डुप्लीकेट चाबियों का इस्तेमाल करके फ्लैट में जाते व अलमारी से नकदी चुराते देखा गया।
मुंबई पुलिस ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी के पूर्व घरेलू सहायक को फ्लैट में सेंध लगाने और 5.4 लाख रुपये चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीनियर पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी सुरेंद्र कुमार दीनानाथ शर्मा को 2 साल पहले नौकरी से निकाल दिया गया था और पिछले सप्ताह वह अंधेरी स्थित फ्लैट में नकली चाबियों का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था।
FIR के अनुसार, तिवारी के प्रबंधक प्रमोद जोगेंद्र पांडे ने आरोप लगाया है कि पिछले साल जून में एक कमरे से 4.4 लाख रुपये गायब हो गए थे, जिसके बाद दिसंबर में परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। पुलिस अधिकारी के अनुसार, प्रमोद पांडे ने आरोप लगाया है कि जब वह पिछले सप्ताह किसी काम से बाहर गए थे, तो उन्हें अपने मोबाइल फोन पर अलर्ट प्राप्त हुआ और सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को डुप्लीकेट चाबियों का इस्तेमाल करके फ्लैट में प्रवेश करते व अलमारी से नकदी चुराते हुए देखा गया।
CCTV कैमरे में कैद हुई वारदात
पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रबंधक ने इमारत के सुरक्षा गार्ड को सतर्क किया, जिसने एक लाख रुपये चुराने वाले आरोपी को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज दिखाए जाने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर चोरी की बात कबूल कर ली और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। दूसरी ओर, लोक निर्माण विभाग (PWD) की ओर से पिछले साल किए गए सुरक्षा ऑडिट में पूरी दिल्ली में 7,500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे निष्क्रिय अवस्था में पाए गए थे। राष्ट्रीय राजधानी को अधिक सुरक्षित बनाने के मकसद से 2020 में सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की पहल शुरू की गई थी। सरकार विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और बाजार संघों की मदद से अब तक लगभग 2.8 लाख सीसीटीवी कैमरे लगा चुकी है।