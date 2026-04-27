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महाराष्ट्र के मंत्री को एक महीने की जेल की सजा, गवर्नमेंट स्टाफ पर कीचड़ फेंकने का मामला

Apr 27, 2026 11:42 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया, जिसमें अन्य आरोपों से नितेश राणे को बरी कर दिया गया, लेकिन लोक सेवक को अपमानित करने और उनके काम में बाधा डालने का दोष साबित हुआ।

महाराष्ट्र के मंत्री को एक महीने की जेल की सजा, गवर्नमेंट स्टाफ पर कीचड़ फेंकने का मामला

महाराष्ट्र की एक अदालत ने बीजेपी मंत्री नितेश राणे को 2019 के विवादित मामले में दोषी ठहराते हुए एक महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह घटना मुंबई-गोवा हाईवे की खराब स्थिति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी, जिसमें राणे और उनके समर्थकों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिप्टी इंजीनियर प्रकाश शेडेकर पर कीचड़ डाला था। उस समय नितेश कांग्रेस पार्टी में थे। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया, जिसमें अन्य आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन लोक सेवक को अपमानित करने और उनके काम में बाधा डालने का दोष सिद्ध हुआ।

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इस घटना में कुल 30 लोगों पर दंगा, लोक सेवक पर हमला और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। सिंधुदुर्ग कोर्ट ने ज्यादातर आरोपों में सबूतों की कमी पाते हुए 29 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन नितेश राणे पर आईपीसी धारा 504 के तहत का आरोप साबित हुआ। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीएस देशमुख ने कहा कि भले ही राने का इरादा हाईवे की खराब स्थिति के खिलाफ लोगों की आवाज उठाना था, लेकिन किसी लोक सेवक को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना उचित नहीं था।

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अदालत ने फिलहाल सजा को निलंबित कर दिया है, जिससे राने को उच्च अदालत में अपील करने का समय मिल गया है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में जोर दिया कि अगर ऐसे घटनाएं जारी रहीं तो लोक सेवक अपनी ड्यूटी गरिमा के साथ नहीं निभा पाएंगे। अदालत ने इसे पावर का दुरुपयोग करार देते हुए कहा कि ऐसी प्रवृत्ति को रोकना समय की मांग है। नितेश राणे पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं और इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा बटोरी।

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Niteesh Kumar

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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