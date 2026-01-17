Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़BJP Minister Nitesh Rane Says Thackeray brothers were working at the behest of their father sitting in Pakistan
PAK में बैठे अब्बा के इशारे पर काम कर रहे थे ठाकरे बंधु, भाजपा के मंत्री का उद्धव-राज पर हमला

PAK में बैठे अब्बा के इशारे पर काम कर रहे थे ठाकरे बंधु, भाजपा के मंत्री का उद्धव-राज पर हमला

संक्षेप:

उद्धव और राज पर हमला बोलते हुए भाजपा के मंत्री राणे ने कहा कि ठाकरे बंधु हिंदू विभाजन की साजिश रच रहे थे। वे पाकिस्तान में बैठे अपने अब्बा के इशारों पर काम कर रहे थे।

Jan 17, 2026 10:17 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नितेश राणे ने शनिवार को शिवसेना(उबाठा) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे की तुलना उन लोगों से की जिन्होंने मराठा राज्य के दूसरे शासक छत्रपति संभाजी को धोखा दिया।

राणे ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘छत्रपति संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात करने वालों और ठाकरे बंधुओं तथा उनके अनुयायियों में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार शिर्के बंधुओं ने मुगलों को सूचना दी और संभाजी महाराज को संगमेश्वर में बंदी बनाया गया, उसी प्रकार ठाकरे बंधु हिंदू विभाजन की साजिश रच रहे थे। वे पाकिस्तान में बैठे अपने ‘अब्बा’ के इशारों पर काम कर रहे थे।’’

राणे ने ये टिप्पणियां शिवसेना(उबाठा)के राज्यसभा सदस्य संजय राउत के उस बयान के जवाब में कीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर एकनाथ शिंदे ने गद्दारी न की होती और शिवसेना को न तोड़ा होता, तो भाजपा बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) पर नियंत्रण हासिल नहीं कर पाती। राणे ने भाजपा पर मुंबई को उद्योगपति गौतम अदाणी को सौंपने के लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष सक्षम साझेदारों के माध्यम से मुंबई और महाराष्ट्र का विकास नहीं चाहता है।

Maharashtra News
