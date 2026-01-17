PAK में बैठे अब्बा के इशारे पर काम कर रहे थे ठाकरे बंधु, भाजपा के मंत्री का उद्धव-राज पर हमला

संक्षेप: उद्धव और राज पर हमला बोलते हुए भाजपा के मंत्री राणे ने कहा कि ठाकरे बंधु हिंदू विभाजन की साजिश रच रहे थे। वे पाकिस्तान में बैठे अपने अब्बा के इशारों पर काम कर रहे थे।

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नितेश राणे ने शनिवार को शिवसेना(उबाठा) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे की तुलना उन लोगों से की जिन्होंने मराठा राज्य के दूसरे शासक छत्रपति संभाजी को धोखा दिया।

राणे ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘छत्रपति संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात करने वालों और ठाकरे बंधुओं तथा उनके अनुयायियों में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार शिर्के बंधुओं ने मुगलों को सूचना दी और संभाजी महाराज को संगमेश्वर में बंदी बनाया गया, उसी प्रकार ठाकरे बंधु हिंदू विभाजन की साजिश रच रहे थे। वे पाकिस्तान में बैठे अपने ‘अब्बा’ के इशारों पर काम कर रहे थे।’’