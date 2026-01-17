PAK में बैठे अब्बा के इशारे पर काम कर रहे थे ठाकरे बंधु, भाजपा के मंत्री का उद्धव-राज पर हमला
उद्धव और राज पर हमला बोलते हुए भाजपा के मंत्री राणे ने कहा कि ठाकरे बंधु हिंदू विभाजन की साजिश रच रहे थे। वे पाकिस्तान में बैठे अपने अब्बा के इशारों पर काम कर रहे थे।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नितेश राणे ने शनिवार को शिवसेना(उबाठा) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे की तुलना उन लोगों से की जिन्होंने मराठा राज्य के दूसरे शासक छत्रपति संभाजी को धोखा दिया।
राणे ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘छत्रपति संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात करने वालों और ठाकरे बंधुओं तथा उनके अनुयायियों में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार शिर्के बंधुओं ने मुगलों को सूचना दी और संभाजी महाराज को संगमेश्वर में बंदी बनाया गया, उसी प्रकार ठाकरे बंधु हिंदू विभाजन की साजिश रच रहे थे। वे पाकिस्तान में बैठे अपने ‘अब्बा’ के इशारों पर काम कर रहे थे।’’
राणे ने ये टिप्पणियां शिवसेना(उबाठा)के राज्यसभा सदस्य संजय राउत के उस बयान के जवाब में कीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर एकनाथ शिंदे ने गद्दारी न की होती और शिवसेना को न तोड़ा होता, तो भाजपा बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) पर नियंत्रण हासिल नहीं कर पाती। राणे ने भाजपा पर मुंबई को उद्योगपति गौतम अदाणी को सौंपने के लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष सक्षम साझेदारों के माध्यम से मुंबई और महाराष्ट्र का विकास नहीं चाहता है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें