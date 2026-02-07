कौन बनेगा BMC का मेयर? भाजपा ने ऋतु तावड़े को उतारा, शिंदे सेना को मिला डिप्टी मेयर का पद

संक्षेप: मुंबई में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC)मेयर पद को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया। भाजपा की ऋतु तावड़े मेयर पद के लिए आज नॉमिनेशन करेंगी। वहीं, डिप्टी मेयर का पद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पास गया है।

BMC Mayor: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव में महायुति गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के बाद अब सत्ता की चाबी संभालने की तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की वरिष्ठ पार्षद ऋतु तावड़े (Ritu Tawde) आज मुंबई के महापौर (मेयर) पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। उनके साथ शिव सेना (एकनाथ शिंदे गुट) के नेता संजय शंकर घाडी (Sanjay Shankar Ghadi) उप-महापौर पद के लिए गठबंधन के उम्मीदवार होंगे।

ऋतु तावड़े घाटकोपर के वार्ड संख्या 132 से लगातार तीसरी बार पार्षद निर्वाचित हुई हैं। उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उनकी स्वीकार्यता मानी जाती है। मराठा समुदाय से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्होंने गुजराती बहुल वार्ड में जीत की हैट्रिक लगाकर यह साबित किया है कि उनकी छवि जातिगत समीकरणों से ऊपर है। पार्टी के भीतर उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो जमीन से जुड़े मुद्दों पर जनता से सीधा संवाद करने और नागरिक समस्याओं का त्वरित समाधान करने में सक्षम हैं।

कांग्रेस से भाजपा तक का सफर ऋतु तावड़े का राजनीतिक करियर काफी प्रभावशाली रहा है। उन्होंने 2012 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। वे बीएमसी की महत्वपूर्ण 'शिक्षा समिति' की अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। वर्तमान में वे महाराष्ट्र प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

उप-महापौर के लिए शिंदे गुट का चेहरा गठबंधन की शर्तों के तहत उप-महापौर का पद शिव सेना (शिंदे गुट) के खाते में गया है। संजय शंकर घाडी को उम्मीदवार बनाकर शिंदे गुट ने संगठन के प्रति वफादार और अनुभवी नेता को आगे बढ़ाया है। महायुति के नेताओं का मानना है कि तावड़े और घाडी की जोड़ी मुंबई के विकास कार्यों को नई गति देगी।

बीएमसी चुनाव के नतीजों ने महायुति के आत्मविश्वास को बढ़ाया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि ऋतु तावड़े न केवल एक अनुभवी पार्षद हैं, बल्कि वे बीएमसी के प्रशासनिक कामकाज को भी अच्छी तरह समझती हैं। मेयर पद के लिए उनका चयन यह संदेश देता है कि भाजपा जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को तरजीह दे रही है।