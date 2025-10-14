भाजपा का 'ऑपरेशन लोटस’ शुरू, संभल जाए विपक्ष; महाराष्ट्र में रोहित पवार की चेतावनी
महाराष्ट्र में अजित पवार के पोते रोहित पवार ने विपक्षी महा विकास अघाड़ी के लिए चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का 'ऑपरेशन लोटस’ शुरू हो गया है। अब MVA इसे लेकर अलर्ट हो गई है।
महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में BMC चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। इस बीच अब NCP(शरद पवार) के विधायक रोहित पवार ने यह कहकर पारा और चढ़ा दिया है कि भाजपा ने राज्य में ‘ऑपरेशन लोटस’ शुरू कर दिया है। बता दें कि इस शब्द को अक्सर, विधायकों की खरीद-फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार के पोते रोहित ने विपक्षी गठबंधन, महा विकास अघाड़ी को अलर्ट रहने को भी कहा है। रोहित पवार के मुताबिक कथित तौर पर भाजपा ने राज्य में 'ऑपरेशन लोटस' का दूसरा चरण शुरू किया है। गौरतलब है कि इस गठबंधन में कांग्रेस, शरद पवार की गुट वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे की गुट वाली शिवसेना शामिल हैं।
इस दौरान रोहित पवार ने भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि फडणवीस सरकार राज्य प्रायोजित योजनाओं को बंद करने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाओं को बंद किया जा रहा है जिसका श्रेय गैर-भाजपा नेताओं को दिया जाता है। रोहित पवार ने इसके लिए शिवसेना के एकनाथ शिंदे द्वारा शुरू की गई माझी लड़की बहन योजना का जिक्र किया। पवार ने दावा किया कि अब तक 28 लाख लाभार्थियों के खाते में कटौती की गई है। पवार ने कहा, "कुछ योजनाएं मतदाताओं को लुभाने के लिए शुरू की गई थीं। लेकिन भाजपा इस बात से खुश नहीं है कि कुछ लाभ अन्य दलों के नेताओं से जुड़े हैं।"