टिकट मिलने के बाद कटा नाम, महिला नेता के पुराने वीडियो वायरल; CM फडणवीस को कहीं थी ऐसी बातें

संक्षेप: पुणे के स्थानीय चुनाव में पूजा मोरे जाधव ने उम्मीदवारी वापस ले ली है। भाजपा ने उन्हें आरपीआई पार्टी के कोटा से वॉर्ड नंबर 2 से एबी फॉर्म दिया था। हालांकि, इसके बाद से ही वह पुराने वीडियोज को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गई थीं।

महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला उम्मीदवार का नाम टिकट देने के बाद काट दिया। खबर है कि उनके कुछ पुराने वीडियो वायरल हो गए थे, जिनमें वह राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रही थीं। इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध दर्ज कराया था। हालांकि, उन्होंने उम्मीदवारी वापस क्यों ली, इसे लेकर भाजपा ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है।

पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, पुणे के स्थानीय चुनाव में पूजा मोरे जाधव ने उम्मीदवारी वापस ले ली है। भाजपा ने उन्हें आरपीआई पार्टी के कोटा से वॉर्ड नंबर 2 से एबी फॉर्म दिया था। हालांकि, इसके बाद से ही वह पुराने वीडियोज को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गई थीं। इसमें वह सीएम फडणवीस और उनकी पत्नी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रही हैं। वीडियो मराठा आंदोलन के समय के बताए जा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने जाधव के नामांकन वापस लिए जाने की पुष्टि कर दी है। इधर, जाधव का कहना है कि वह सोशल मीडिया ट्रोल्स का शिकार हुईं हैं।

उन्होंने कहा, 'उन लोगों ने मेरे बारे में गलत जानकारियां साझा कीं और यह दिखाने की कोशिश की कि मैं भाजपा की विचारधारा को नहीं मानती। ट्रोलिंग को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना नामांकन वापस लेने का फैसला किया है।' उन्होंने दावा किया है कि किसी अन्य लड़की ने टिप्पणियां की थीं, लेकिन इसका जिम्मेदार उन्हें ठहराया गया।

टिकट न मिलने से नाराज कई भाजपा कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे इधर नागपुर में भाजपा के कई नेता बागी तेवर अपनाते नजर आ रहे हैं। खबर है कि टिकट न मिलने से नाराज कई कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ बगावत कर दी है और अब वे निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी से लंबे समय से जुड़े कार्यकर्ताओं को टिकट न देने और उनकी जगह दलबदलुओं या बाहरी लोगों को टिकट देने से पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष फैल गया है। उन्होंने कहा कि इसके चलते नागपुर में उनके इस्तीफे हुए हैं।