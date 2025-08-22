Big relief to Sharad Pawar grandson Rohit gets bail in cooperative bank scam शरद पवार के पोते को बड़ी राहत, सहकारी बैंक घोटाले में रोहित को मिली जमानत, Maharashtra Hindi News - Hindustan
ईडी ने इस क्लोजर रिपोर्ट का विरोध किया और इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। विशेष लोक अभियोजक सुनील गोंसाल्वेस ने तर्क दिया कि या तो हस्तक्षेप की अनुमति दी जाए या इसे विरोध याचिका में बदला जाए।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई।Fri, 22 Aug 2025 08:31 AM
मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को शरद पवार के पोते और एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार को महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (MSCB) घोटाले के मामले में बड़ी राहत दी है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दर्ज किया था। अदालत ने रोहित पवार को जमानत दे दी और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वह सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे। हालांकि ईडी ने उनके और उनकी कंपनी बारामती एग्रो के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन जांच के दौरान उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।

विशेष न्यायाधीश एस.आर. नवंदर ने कहा कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने पहले ही इस मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। न्यायाधीश ने कहा कि इस क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि मूल अपराध बंद कर दिया जाता है तो ईडी का मामला भी आगे नहीं बढ़ सकता। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी है।

ईडी ने इस क्लोजर रिपोर्ट का विरोध किया और इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। विशेष लोक अभियोजक सुनील गोंसाल्वेस ने तर्क दिया कि या तो हस्तक्षेप की अनुमति दी जाए या इसे विरोध याचिका में बदला जाए। कृपया ध्यान दें कि EOW द्वारा की गई पूरी जांच मेरी जानकारी पर आधारित है। यदि हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाती है तो मेरे पास क्लोजर रिपोर्ट की कोई प्रति नहीं होगी, इसलिए मैं इसका विरोध नहीं कर पाऊंगा।"

कोर्ट ने ईडी की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ईडी पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट में इसी तरह के खारिज किए गए मामले को चुनौती दे चुका है। न्यायाधीश ने कहा, "आप हाईकोर्ट के सामने अपनी बात रखें। अदालत ने आपके लिए दरवाजा बंद कर दिया है।"

कोर्ट 18 सितंबर से EOW की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई शुरू करेगा।