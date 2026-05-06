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ताज और ट्राइडेंट होटल को आतंकी हमले की धमकी, मुंबई में हड़कंप

May 06, 2026 08:52 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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ताज महल पैलेस और ट्राइडेंट होटल को आतंकी हमले की धमकी मिलने से मुंबई में हड़कंप मच गया। धमकी भरे फोन कॉल करने वाले संदिग्ध व्यक्ति को मुंबई पुलिस ने सायन इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। 

ताज और ट्राइडेंट होटल को आतंकी हमले की धमकी, मुंबई में हड़कंप

ताज महल पैलेस और ट्राइडेंट होटल को आतंकी हमले की धमकी मिलने से मुंबई में हड़कंप मच गया। धमकी भरे फोन कॉल करने वाले संदिग्ध व्यक्ति को मुंबई पुलिस ने सायन इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस के अनुसार, एक अज्ञात व्यक्ति ने ताज महल पैलेस होटल और ट्राइडेंट होटल को फोन कर आतंकी हमले की चेतावनी दी। फोन करने वाले ने दावा किया कि दोनों होटलों को आतंकी हमले का निशाना बनाया जा सकता है।

बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही होटल मैनेजमेंट ने मुंबई पुलिस को तुरंत घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस ऐक्शन में आई और दोनों होटलों में सुरक्षा व्यवस्था को हाई लेवल पर अलर्ट कर दिया और भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू की।

जांच के क्रम में पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स की पहचान की और उसे सायन इलाके से हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि धमकी के पीछे का मकसद जानने के साथ ही कोई बड़ी साजिश जुड़ी होने की आशंका का भी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बताया जा रहा है कि आरोपी ने शराब के नशे में धमकी भरा फोन कॉल किया था। अब तक हुई जांच में पता चला है कि आरोपी घरेलू समस्याओं से बहुत परेशान चल रहा था। इस कारण उसने शराब के नशे में यह कदम उठाया। बताया जा रहा है कि आरोपी एक हाउसकीपिंग कर्मचारी है। फिलहाल उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। संभव है कि पूछताछ के बाद कुछ नया खुलासा हो।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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