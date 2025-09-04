दलदल में मिले सिर से कैसे पता चला कातिल, हैरान कर रही इम्तियाज और मुस्कान की प्रेम कहानी

पुलिस जाँच के दौरान पता चला कि ड्राइवर इम्तियाज लापता है। आखिरकार पुलिस ने उसे 1 सितंबर को धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में उसने पत्नी की हत्या की बात कबूल कर ली।उसने बताया कि दोनों एक-दूसरे के चरित्र पर शक करते थे और झगड़ते थे।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई है, जिसमें एक शख्स ने अपनी ही प्रेमिका से पत्नी बनी महिला का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे किसी और के साथ चक्कर चला रही थी। इस वीभत्स हत्याकांड से भिवंडी में सनसनी मच गई है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम मोहम्मद उर्फ ​​सोनू इम्तियाज अंसारी है, जिसकी उम्र 25 साल है और पेशे से ट्रक ड्राइवर है।

दो साल पहले सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती 22 साल की परवीन उर्फ ​​मुस्कान से हुई थी। बाद में दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई और फिर दोनों ने शादी कर ली लेकिन जल्द ही उनकी लव स्टोरी का द एंड हो गया। पुलिस के मुताबिक इम्तियाज अंसारी को शक था कि उसकी बीवी उसके पीठ पीछे गैर मर्द से चक्कर चला रही है। जब एक दिन उसकी पत्नी ने एक साल के बेटे को पीटा तो पति-पत्नी में विवाद इस कदर बढ़ा कि इम्तियाज ने मुस्कान की जिंदगी ले ली।

दोनों में अक्सर मारपीट होती थी पुलिस के मुताबिक, पहले दोनों पति-पत्नी में विवाद हुआ फिर मारपीट तक नौबत आई। उसके बाद इम्तियाज ने 28 अगस्त को तेज हथियार से मुस्कान का सिर धड़ से अलग कर बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद वह वहां से फरार हो गया। हालाँकि, अब आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली है लेकिन हत्या के कारणों को ठस जवाब नहीं दे सका है।

एक-दूसरे पर शक इस मामले में पुलिस ने भोईवाड़ा थाने में हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर प्रेमी इम्तियाज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। यह दंपती भिंवडी शहर की एक बस्ती में रहता था। आरोपी ट्रक ड्राइवर है, जो अक्सर बाहर रहता था लेकिन उसकी पत्नी मुस्कान रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती थी। इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। महाराष्ट्र टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्कान ने भिवंडी शहर में ईदगाह इलाके में खाड़ी से 20 मीटर दूर किराए के एक कमरे में ये लोग रहते थे लेकिन दोनों एक-दूसरे के चरित्र पर शक करते थे इसी वजह से दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था।

दलदल में महिला का कटा सिर मिला इस बीच, 30 अगस्त को ईदगाह बस्ती के पास खाड़ी के पास दलदल में एक महिला का कटा हुआ सिर मिला। पुलिस शव की पहचान नहीं कर पा रही थी, तभी लोगों ने मुस्कान का लापता होने की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश और सिर की जांच करनी शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि शव परवीन उर्फ ​​मुस्कान नाम की महिला का ही है।