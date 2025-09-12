देश विरोधी बनता जा रहा BCCI, एशिया कप में भारत-PAK मैच होने पर भड़के आदित्य ठाकरे

आदित्य ठाकरे ने संवाददातओं से कहा कि पाकिस्तान ने भारत में कई आतंकी हमले करवाए हैं और देश के प्रसारकों को भारत-पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई राष्ट्र-विरोधी होता जा रहा है।

शिवसेना (उबाठा) नेता आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार को एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा ने अपनी विचारधारा बदल दी है। उन्होंने बीसीसीआई पर देश विरोधी होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि क्या ‘‘खून बहाना और क्रिकेट एक साथ हो सकते हैं।’’ ठाकरे की आलोचना का जवाब देते हुए, महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को द्विपक्षीय राजनीतिक गतिरोधों से प्रभावित नहीं किया जा सकता।

ठाकरे ने कहा, ‘‘अगर असली भाजपा सत्ता में होती, तो वह इसकी अनुमति नहीं देती। भाजपा ने अपनी विचारधारा बदल ली है।’’ शिवसेना (उबाठा) नेता ने बाद में ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अगर खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो क्रिकेट और खून बहाना एक साथ कैसे हो सकते हैं?’’ उन्होंने कहा, ‘‘आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के साथ क्रिकेट खेलने पर केंद्र सरकार चुप क्यों है?’’ इस बीच, भाजपा मंत्री शेलार, जो एशिया क्रिकेट परिषद बोर्ड में बीसीसीआई के प्रतिनिधि भी हैं, ने शिवसेना (उबाठा) सांसद संजय राउत पर इस मुद्दे पर ‘‘भारत विरोधी’’ रुख अपनाने का आरोप लगाया।