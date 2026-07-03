अब राम भरोसे उद्धव ठाकरे? शिंदे ने तोड़ी टीम लेकिन BJP के खिलाफ छेड़ने जा रहे नया आंदोलन: क्या है प्लान
उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में 5 जुलाई से “राम रक्षा” आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने लोगों से इस विरोध प्रदर्शन में बढ़-चढ़कर शामिल होने की अपील की है, ताकि राम मंदिर में कथित चंदा चोरी को लेकर BJP से जवाब मांगा जा सके।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में पांच जुलाई से 'राम रक्षा' आंदोलन शुरू करने की आज (शुक्रवार, 3 जुलाई को) घोषणा की है और लोगों से अयोध्या के प्रतिष्ठित राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के मामले में भाजपा को जवाबदेह ठहराने के लिए इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से इस विरोध प्रदर्शन में बढ़-चढ़कर शामिल होने की अपील की है, ताकि अयोध्या के पवित्र मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित हेराफेरी को लेकर BJP से जवाब मांगा जा सके। यह आंदोलन ऐसे समय में शुरू करने का ऐलान किया गया है, जब उद्धव सियासी तौर पर सबसे कठिन समय से गुजर रहे हैं क्योंकि भाजपा के सहयोगी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने ठाकरे की पार्टी में बड़ी सेंध लगाई है और उसके छह सांसदों को तोड़ लिया है। इसके अलावा आदित्य ठाकरे की करीबी MLC सचिन अहीर को भी शिंदे ने अपने साथ कर लिया है।
ऐसी स्थिति में अब पार्टी को एकजुट करने और लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए उद्धव ने नए सिरे से भाजपा को घेरने के लिए राम के सहारे नया आंदोलन छेड़ने का फैसला किया है। ठाकरे ने कहा कि रविवार (पांच जुलाई) को लोग मध्य मुंबई के दादर स्थित हनुमान मंदिर में एकत्र होंगे, जहां 'हनुमान स्तोत्र' और 'हनुमान चालीसा' का पाठ करेंगे तथा अयोध्या के राम मंदिर में हुई कथित ''चोरी'' की जिम्मेदारी लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर दबाव बनाएंगे।
भाजपा ‘बेलगाम सत्ता’ का आनंद ले रही
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''मैं राम मंदिर में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हुई इस चोरी से आक्रोशित सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे हमारे साथ जुड़ें और इसके लिए भाजपा को जवाबदेह ठहराएं।'' ठाकरे ने दावा किया कि देशभर में लोग अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन केंद्र और कई राज्यों में भाजपा की सरकार होने के बावजूद जनसरोकारों के मुद्दों के प्रति ''अराजकता'' और ''उदासीनता'' का माहौल है। उन्होंने कहा कि अविभाजित शिवसेना के कार्यकर्ता समेत अनेक हिंदुओं ने राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया था और ''कारसेवकों'' पर हुए अत्याचार, गोधरा ट्रेन कांड, अहमदाबाद दंगे तथा मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोटों जैसी घटनाओं की पीड़ा झेली। लेकिन उनका आरोप है कि भाजपा ने इन घटनाओं का राजनीतिक लाभ उठाया और अब ''बेलगाम सत्ता'' का आनंद ले रही है।
''अब हिंदू मार नहीं खाएगा''
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर विपक्षी विधायकों की खरीद-फरोख्त कराने का भी आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या सत्तारूढ़ दल ''ऑपरेशन राम मंदिर'' चला रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन को लेकर सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर लगाए जा रहे आरोपों का उल्लेख करते हुए ठाकरे ने सवाल किया कि क्या कथित रूप से चोरी किया गया धन विपक्षी नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रसिद्ध कथन ''अब हिंदू मार नहीं खाएगा'' का उल्लेख करते हुए ठाकरे ने कहा, ''अब मैं कहना चाहता हूं- "अब हिंदू माफ नहीं करेगा।'' उन्होंने राम मंदिर के दान पात्रों से कथित चोरी में शामिल लोगों को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए कहा कि ''हिंदुत्व के नाम पर लूट'' किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राम मंदिर चंदा चोरी की जांच जारी
ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा का नारा ''मंदिर वहीं बनाएंगे'' महज एक दिखावा साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में शामिल लोगों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। राम मंदिर के चढ़ावे के कथित गबन का मामला सात जून को सामने आया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले में मंदिर में चढ़ावे के संग्रह और उसकी गिनती की प्रक्रिया से जुड़े आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।