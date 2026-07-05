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अयोध्या सिर्फ झांकी... हिंदू माफ नहीं करेंगे; राम मंदिर दान चोरी पर उखड़े उद्धव ठाकरे

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को राम रक्षा आंदोलन की शुरुआत कर दी। भगवा कुर्ता पहने उद्धव ने सत्ताधारी भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुओं को लूटने वाले लोग सत्ता में हैं और हिंदू उन्हें माफ नहीं करेंगे।

अयोध्या सिर्फ झांकी... हिंदू माफ नहीं करेंगे; राम मंदिर दान चोरी पर उखड़े उद्धव ठाकरे

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर रविवार को 'राम रक्षा' आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुओं को लूटने वाले लोग आज सत्ता में बैठे हैं। दादर स्थित हनुमान मंदिर में उद्धव ठाकरे ने 'हनुमान स्तोत्र' और 'हनुमान चालीसा' का पाठ किया। इसके बाद मंदिर के बाहर निकाली गई रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।

भगला कुर्ता में नजर आए उद्धव ठाकरे

भगवा कुर्ता पहने उद्धव ने कहा कि अगर कोई हिंदुत्व का नाम लेकर मंदिर को लूट रहा है तो हिंदू उसे कभी माफ नहीं करेंगे। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुओं की आस्था को लूटने वाले लोग सत्ता पर काबिज हैं। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या तो झांकी है, काशी-मथुरा अभी बाकी हैं। इस नारे का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने चिंता जताई कि काशी और मथुरा में क्या स्थिति बनेगी।

उन्होंने कहा कि हम निडर, मासूम और देशभक्त हिंदू हैं, लेकिन मूर्ख नहीं हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने पिता और शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे ने हिंदुओं को जगाया था, लेकिन आज उन्हें सम्मोहित करने की कोशिश की जा रही है।

फडणवीस का पलटवार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के आंदोलन को 'देर से चली गई राजनीतिक चाल' बताते हुए पलटवार किया। मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि मुझे खुशी है कि आखिरकार ठाकरे को भगवान श्री राम याद आ गए। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने पहले राम का रास्ता छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उनकी पार्टी का पतन हुआ। अगर वे राम के रास्ते पर चलते रहें तो यह उनके लिए ही अच्छा होगा। उम्मीद है कि 'राम रक्षा' का पाठ वे सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि रोजाना करें।

7 जून को मामला आया था सामने

बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला 7 जून को सामने आया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले में मंदिर में चढ़ावे की सुरक्षा और गिनती से जुड़े आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जांच के बीच उद्धव ठाकरे के इस आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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