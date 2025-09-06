दोस्त से बदला लेना था, ज्योतिषी ने फिरोज के नाम से भेजा मुंबई पुलिस को मैसेज; FIR में कई खुलासे

गुरुवार देर रात ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर मैसेज आया कि मुंबई में 34 ह्यूमन बम लगाए गए हैं और 14 पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुस चुके हैं। संदेश में यह भी लिखा था कि 400 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा।

Mumbai Bomb Threat: मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सऐप नंबर पर आए बम धमकी संदेश के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा से 51 साल के अश्विनी कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जिसने खुद को आतंकी बताकर मुंबई को दहलाने की धमकी दी थी। आरोपी मूल रूप से बिहार की राजधानी पटना का रहने वाला है और पिछले पांच साल से नोएडा में रह रहा था। पेशे से वह ज्योतिषी है।

पुलिस ने उसके पास से 7 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड, एक एक्सटर्नल स्लॉट, 6 मेमोरी कार्ड होल्डर, 2 डिजिटल कार्ड और 4 सिम कार्ड होल्डर बरामद किए हैं। आरोपी को मुंबई लाया जा रहा है।

गुरुवार देर रात ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर मैसेज आया कि मुंबई में 34 ह्यूमन बम लगाए गए हैं और 14 पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुस चुके हैं। संदेश में यह भी लिखा था कि 400 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। धमकी ऐसे समय आई जब गणेश विसर्जन से पहले पूरे शहर में भीड़भाड़ रहती है। इसके बाद पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी और शहर को हाई अलर्ट पर रखा।

दोस्ती से दुश्मनी बनी वजह जांच में पता चला कि अश्विनी कुमार ने धमकी भरे संदेश अपने दोस्त फिरोज के नाम से भेजे। दोनों में पैसों के लेन-देन को लेकर झगड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक, फिरोज ने पटना के फुलवारी शरीफ थाने में अश्विनी के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसके चलते अश्विनी को तीन महीने जेल में रहना पड़ा। इसी रंजिश में उसने फिरोज का नाम इस्तेमाल कर धमकी भेजी, ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले।