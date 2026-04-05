अशोक खरात की बढ़ी मुश्किलें, व्यापारी से 1 करोड़ की ठगी का मामला दर्ज; अब तक 12 FIR

अशोक खरात की बढ़ी मुश्किलें, व्यापारी से 1 करोड़ की ठगी का मामला दर्ज; अब तक 12 FIR
बर्के ने आरोप लगाया कि 2023 से 2025 के बीच उन्होंने नासिक के पाथर्डी-गौलाने रोड पर एक प्लॉट के लिए खरात को किश्तों में 85 लाख रुपये दिए। पैसे लेने के बावजूद खरात ने जमीन बर्के के नाम ट्रांसफर नहीं की।
महाराष्ट्र के सरकारवाड़ा पुलिस ने कथित स्वयंभू बाबा अशोक खरात के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और गंभीर मामला दर्ज किया है। खरात पर सिन्नर के एक प्याज व्यापारी से 1 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने का आरोप है। विशाल बर्के नामक व्यापारी की शिकायत पर शुक्रवार को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत यह प्राथमिकी दर्ज की गई। इस नई शिकायत के साथ ही खरात के खिलाफ यौन शोषण और धोखाधड़ी के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इनमें से 11 मामले नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में और एक अहिल्यानगर के शिरडी पुलिस स्टेशन में दर्ज है।
सिन्नर के व्यापारी विशाल बर्के ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में खरात पर सिलसिलेवार ठगी के आरोप लगाए हैं। बर्के के अनुसार, यह धोखाधड़ी साल 2019 से शुरू हुई थी। बर्के का आरोप है कि खरात ने वृद्धाश्रम बनाने के बहाने उनसे एक जमीन का प्लॉट महज 22.25 लाख रुपये में खरीदा, जबकि उस समय उसका बाजार मूल्य 60 लाख रुपये से अधिक था। जमीन लेने के बाद वहां कोई वृद्धाश्रम नहीं बनाया गया, बल्कि खरात ने वह जमीन अपनी बेटी सृष्टि के नाम पर रजिस्टर करा दी।
मजदूरी और बीज का झांसा
शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि खरात ने उसे खेती के काम के लिए 30 मजदूर जुटाने को कहा था, लेकिन बाद में उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया। बर्के को अपनी जेब से करीब 2.5 लाख रुपये मजदूरों को देने पड़े। इतना ही नहीं खरात ने उसे ऊंचे मुनाफे का लालच देकर 15,000 रुपये के इमली के बीज बेचे, जो बाद में बेकार साबित हुए। बर्के ने आरोप लगाया कि 2023 से 2025 के बीच उन्होंने नासिक के पाथर्डी-गौलाने रोड पर एक प्लॉट के लिए खरात को किश्तों में 85 लाख रुपये दिए। पैसे लेने के बावजूद खरात ने जमीन बर्के के नाम ट्रांसफर नहीं की।
अंधविश्वास का डर दिखाकर दी धमकी
व्यापारी विशाल बर्के ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि जब उन्होंने अपने पैसे और जमीन वापस मांगी, तो खरात ने उन्हें डराना शुरू कर दिया। बर्के के अनुसार, खरात ने धमकी दी कि वह कुछ विशेष अनुष्ठान करेगा और उन पर अशुभ साया ला देगा, जिससे उनका पूरा व्यापार तबाह हो जाएगा। इसी डर के कारण व्यापारी लंबे समय तक चुप रहा।
एसआईटी की गिरफ्त में है खरात
अशोक खरात फिलहाल एक शादीशुदा महिला के साथ कथित बलात्कार और जबरन गर्भपात कराने के मामले में पुलिस हिरासत में है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, जो खरात के काले कारनामों की परतें खोल रहा है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि खरात के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई और पीड़ित सामने आ रहे हैं जिन्होंने बाबा के डर या झांसे में आकर अपनी संपत्ति और सम्मान खोया है। सरकारवाड़ा पुलिस अब इस नए 1 करोड़ रुपये के ठगी मामले में सबूत जुटा रही है और जल्द ही खरात को इस केस में भी औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें