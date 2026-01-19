महाराष्ट्र निकाय चुनाव में चमकी ओवैसी की पार्टी AIMIM, टिकट के लिए लंबी लाइन; ताबड़तोड़ इंटरव्यू

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Asaduddin Owaisi Party AIMIM shines in Maharashtra local body elections, winning over 100 seats; long queues for tickets
संक्षेप:

हाल ही में महाराष्ट्र में 15 जनवरी को हुए निकाय चुनावों में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 100 से अधिक सीटें जीती थीं, जिनमें छत्रपति संभाजीनगर में 33, मालेगांव में 21 और अमरावती में 15 सीटें शामिल हैं।

Jan 19, 2026 09:40 pm ISTPramod Praveen भाषा, छत्रपति संभाजीनगर
महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के चुनावों में 100 से अधिक सीटें जीतकर मिली सफलता के बाद, असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने पांच फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए उम्मीदवारों के साक्षात्कार शुरू कर दिए हैं। पार्टी के एक पदाधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पार्टी नेता शारिक नक्शबंदी ने संवाददाताओं को बताया कि टिकट के दावेदारों का साक्षात्कार छत्रपति संभाजीनगर में पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के कार्यालय में लिया जा रहा है।

नक्शबंदी ने कहा, "निकाय चुनावों में हमारी बड़ी जीत के बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, इसलिए हमने 12 जिला परिषदों (जेडपी) में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हम उम्मीदवारों के साक्षात्कार कर रहे हैं। मेरे और मेरे सहयोगियों नासिर सिद्दीकी, विलास शेलके और कुणाल खरात को मिलाकर एक समिति भी बनाई गई है।"

मुस्लिम बहुल वार्डों में उल्लेखनीय बढ़त

ओवैसी ने घर-घर जाकर चुनाव प्रचार किया

पार्टी के नेता शारिक नक्शबंदी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने और पिछले चुनावों में बहुत कम मतों के अंतर से मिली हार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। एआईएमआईएम ने छत्रपति संभाजीनगर में 33 सीटें, मालेगांव में 21, अमरावती में 15, नांदेड़ में 13, धुले में 10, सोलापुर में 8, मुंबई में 6, ठाणे में 5, जलगांव में 2 और चंद्रपुर में 1 सीट जीती।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
