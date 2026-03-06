'लड़कियों का जबरन धर्मांतरण नहीं करा पाएगा', ‘लव जिहाद’ विरोधी बिल को कैबिनेट की मंजूरी

Hindustan Hindi News
Mar 06, 2026 09:17 am IST
Amit Kumar
महाराष्ट्र कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण या 'लव जिहाद' के मामलों में 7 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। जानें इस नए गैर-जमानती कानून की सभी बड़ी बातें।

महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को 'धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026' नामक एक नए धर्मांतरण विरोधी कानून के मसौदे (ड्राफ्ट) को अपनी मंजूरी दे दी है। इस कानून का उद्देश्य राज्य में गैरकानूनी, धोखे से या जबरन कराए जाने वाले धार्मिक धर्मांतरण को रोकना है। गैरकानूनी या जबरन धर्मांतरण के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को 7 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। जबरन धर्मांतरण में शामिल पाए जाने वाले संगठनों पर भी प्रतिबंध और दंडात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव है।

गैर-जमानती अपराध

इस प्रस्तावित कानून के तहत दर्ज होने वाले अपराध गैर-जमानती होंगे। इसका मतलब है कि जबरन धर्मांतरण की शिकायत मिलने पर पुलिस को तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज करने और सख्त कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

विधानसभा में पेश करने की तैयारी

इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों हवाले से लिखा है कि इस बिल को राज्य विधानमंडल के मौजूदा बजट सत्र में पेश किया जाएगा। विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों से पास होने और राज्यपाल की मुहर लगने के बाद यह आधिकारिक रूप से कानून बन जाएगा।

नेताओं की प्रतिक्रियाएं

नितेश राणे (बीजेपी मंत्री): इन्होंने फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह कानून 'लव जिहाद' के खिलाफ है। उनके मुताबिक, इस बिल के लागू होने से कोई भी हिंदू लड़कियों की जबरन शादी और धर्मांतरण नहीं करा पाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस ड्राफ्ट को संवैधानिक प्रावधानों, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और अन्य राज्यों के मौजूदा कानूनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री): उन्होंने पहले ही यह स्पष्ट किया है कि सरकार अंतरधार्मिक विवाहों के खिलाफ नहीं है। हालांकि, उनका मानना है कि जहां शादी के लिए जबरदस्ती की जाती है, झूठी पहचान बताई जाती है, या धोखे से धर्मांतरण कराया जाता है, वहां ऐसे सख्त कानून की जरूरत है।

सचिन अहीर (शिवसेना-UBT विधायक): विपक्ष ने इस बिल की मंशा और दायरे पर सवाल उठाए हैं। अहीर ने कहा कि यह देखना होगा कि 'लव जिहाद' के नाम पर क्या किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है या यह कानून सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होगा। उन्होंने कहा कि बिल का पूरा अध्ययन करने के बाद ही इस पर सही से बात की जा सकती है।

महाराष्ट्र सरकार ने फरवरी 2025 में इस तरह का कानून लाने की घोषणा की थी। इसके लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। इस समिति ने अन्य राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन किया और 26 फरवरी को अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंपा, जिसे अब कैबिनेट ने पास कर दिया है।

राष्ट्रीय परिदृश्य और सुप्रीम कोर्ट का दखल

गुजरात का कदम: महाराष्ट्र से कुछ दिन पहले ही बीजेपी शासित गुजरात ने भी अपने विवाह पंजीकरण कानून में संशोधन पेश किया है, जिसमें प्रेम विवाह के लिए माता-पिता की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया है। वहां के उपमुख्यमंत्री ने भी इसे 'लव जिहाद' से निपटने का जरिया बताया था।

सुप्रीम कोर्ट में मामला

धर्मांतरण विरोधी कानूनों का मुद्दा सोमवार को सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। अदालत ने 12 राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा आदि) में लागू ऐसे कानूनों की वैधता की जांच करने का फैसला किया है। दरअसल, ईसाई समूहों ने याचिका दायर कर चिंता जताई थी कि ये कानून अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करने वाले सतर्कता समूहों को बढ़ावा देते हैं। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार और 12 राज्यों को नोटिस जारी किया है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

