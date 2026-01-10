'बॉम्बे महाराष्ट्र का शहर नहीं'; अन्नामलाई के बयान पर भड़के संजय राउत, BJP की सफाई

संक्षेप: महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में प्रचार करने आए तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रमुख अन्नामलाई के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री फडणवीस पर निशाना साधते हुए पूछा है कि आखिर भाजपा क्या कहना चाहती है?

तमिलनाडु भाजपा के नेता अन्नामलाई के एक बयान पर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए पूछा कि क्या भाजपा यह कह रही है कि मुंबई महाराष्ट्र् का शहर नहीं है? यह पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार करने आए अन्नामलाई ने कहा, "बॉम्बे सिर्फ महाराष्ट्र का शहर नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय शहर है।" उनके इस बयान को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर निशाना लगाया है।

इस बयान को लेकर मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने पूछा, "एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी का इस बारे में क्या कहना है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि जब तक सूरज और चांद रहेगा मैं मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं होने दूंगा। हालांकि, आपकी दहाड़ अच्छी लगती है लेकिन आपकी पार्टी (भाजपा) के नेता यहां आते हैं और कहते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र का नहीं है। इसलिए उन्हें (फडणवीस) जवाब देना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "'भाजपा के स्टार प्रचारक कह रहे हैं कि मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। अगर अन्नामलाई ऐसा कह रहे हैं, तो उनके खिलाफ राज्य में मामला दर्ज होना चाहिए। वह महाराष्ट्र की राजधानी के बारे में ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? अगर भाजपा के श्री अन्नामलाई ने 1950 के दशक में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के तहत महाराष्ट्र राज्य बनाने के लिए अपनी जान देने वाले 106 शहीदों का अपमान किया है, तो मुख्यमंत्री को उनके खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। श्री राउत ने पूछा, ''आपका आत्म-सम्मान कहां है?"

अन्नामलाई के बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता अखिल चित्रे ने भी उनके बयान की कड़ी आलोचना की है। चित्रे ने कहा, "मुंबई का नाम और पहचान सिर्फ शब्दों की बात नहीं है बल्कि इसके पीछे मराठी लोगों का संघर्ष, बलिदान और आत्म-सम्मान है। मुंबई को जानबूझकर 'बॉम्बे' कहना और यह इशारा करना कि यह महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, मराठी अस्मिता को सीधी चुनौती है।"

भाजपा की सफाई तमिलनाडु के पूर्व भाजपा अध्यक्ष के बयान को लेकर उठे बयान पर भाजपा की तरफ से सफाई भी आई। भाजपा के नेताओं ने कहा कि उनके बयान को संदर्भ से बाहर लिया गया है। इसका गलत अर्थ लगाया जा रहा है। अन्नामलाई, दुनिया में मुंबई की महत्वपूर्ण स्थिति को बताना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने शब्द गलत चुन लिए।